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СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска
СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска - 17.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска
Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:37+0300
2025-07-17T16:37+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское. "Они (войска РФ - ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", - приводит телеканал слова командира, возглавляющего роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины. В разговоре с журналистом телеканала ротный командир также подчеркнул, что ВСУ необходимо подкрепление в районе Родинского, иначе они рискуют попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году. "Если они (войска РФ - ред.) пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана", - заявил украинский командир. Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ДОНБАСС, УКРАИНА, Денис Пушилин, ВСУ, CNN
СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска
CNN: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска в Донбассе
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.
"Они (войска РФ - ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", - приводит телеканал слова командира, возглавляющего роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины.
В разговоре с журналистом телеканала ротный командир также подчеркнул, что ВСУ необходимо подкрепление в районе Родинского, иначе они рискуют попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году. "Если они (войска РФ - ред.) пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана", - заявил украинский командир.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.
Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ