https://1prime.ru/20250717/cnn-859627871.html

СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска

СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска - 17.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: ВСУ признали продвижение российской армии в районе Красноармейска

Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:37+0300

2025-07-17T16:37+0300

2025-07-17T16:38+0300

спецоперация на украине

россия

рф

донбасс

украина

денис пушилин

всу

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627509_0:115:2915:1754_1920x0_80_0_0_110899c45f25c395540b4174b6bb6de6.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN сообщает о признании в ВСУ продвижения российской армии в районе Красноармейска в Донбассе, также в ВСУ признают, что могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское. "Они (войска РФ - ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", - приводит телеканал слова командира, возглавляющего роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины. В разговоре с журналистом телеканала ротный командир также подчеркнул, что ВСУ необходимо подкрепление в районе Родинского, иначе они рискуют попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году. "Если они (войска РФ - ред.) пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана", - заявил украинский командир. Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на красноармейском направлении, где противник пытается контратаковать.

https://1prime.ru/20250717/peredacha-859606321.html

рф

донбасс

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, донбасс, украина, денис пушилин, всу, cnn