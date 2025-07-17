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ГД приняла закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов в ЕАЭС

ГД приняла закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов в ЕАЭС - 17.07.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов в ЕАЭС

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:37+0300

2025-07-17T14:37+0300

2025-07-17T14:37+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Закон устанавливает в Налоговом кодексе РФ размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза. Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата - 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации - 149 тысяч рублей. За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов - 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов - 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье - 231 тысячу рублей. За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС – 220 тысяч рублей. Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей. А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке, при расчете данных пошлин "учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями)". Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ "ВГНКИ". Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.

https://1prime.ru/20250707/rosselkhoznadzor-859252701.html

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бизнес, россия, рф, еаэс, россельхознадзор, госдума