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СМИ: Госдеп потратил более $1 млн на ремонт бассейнов в дипмиссиях США

СМИ: Госдеп потратил более $1 млн на ремонт бассейнов в дипмиссиях США - 17.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Госдеп потратил более $1 млн на ремонт бассейнов в дипмиссиях США

Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:57+0300

2025-07-17T15:57+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдепартамент США при экс-президенте Джо Байдене потратил суммарно более 1,2 миллиона долларов на ремонт и оснащение бассейнов в американских диппредставительствах в России, Гаити, Ираке, Судане, Зимбабве, Гане и Индонезии, сообщает газета New York Post со ссылкой на анализ сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнст. "Госдепартамент при администрации Байдена одобрил (выделение - ред.) более 1,2 миллиона долларов на модернизацию бассейнов... Как показал анализ, всего модернизация бассейнов проводилась два раза в Гаити, один раз в России, пять раз в Ираке, три раза в Судане, один раз в Зимбабве, один раз в Гане и один в Индонезии", - говорится в материале издания. Ремонт проводился в зданиях дипмиссий, отмечает газета. Согласно анализу Эрнст, самым дорогостоящим вложением из тех, что приводит газета, стала модернизация системы осушения воздуха для бассейна в посольстве США в иракском Багдаде - на это было выделено около 444 тысяч долларов. Издание также сообщает, что 40 тысяч долларов на замену канализационного насоса в московском посольстве США были выделены спустя почти три месяца после начала СВО.

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мировая экономика, сша, гаити, ирак, джо байден, new york post