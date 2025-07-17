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В Индии оценили ситуацию с поставками нефти из России

В Индии оценили ситуацию с поставками нефти из России - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Индии оценили ситуацию с поставками нефти из России

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если поставки со стороны России пострадают от вторичных санкций... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:06+0300

2025-07-17T16:06+0300

2025-07-17T16:06+0300

энергетика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл – ПРАЙМ. Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если поставки со стороны России пострадают от вторичных санкций США, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Вместе с тем он отметил, что надеется, что до этого не дойдет. "На рынке доступно много нефти. Иран и Венесуэла в настоящее время находятся под санкциями. Но останутся ли они под санкциями навсегда? Многие страны, включая Бразилию, Канаду и другие, наращивают добычу. На данный момент я не слишком беспокоюсь о поставках. Мы диверсифицировали наши источники… Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая", - сказал Пури. Говоря об угрозах Трампа Пури отметил, что слышал их, добавив, что "некоторые заявления делаются для того, чтобы две спорящие стороны уладили проблему". Министр нефти также отметил, что торговые отношения Индии с Москвой важны для мирового рынка, добавив, что закупка российской нефти Нью-Дели привела к стабилизации рынка. "Мы провели анализ... что, если бы все больше и больше людей стали покупать у других источников ОПЕК, знаете, что бы произошло? Цены достигли бы как минимум 130-140 долларов за баррель. Так что, если бы мы покупаем из любого доступного источника, я думаю, нам следовало бы поаплодировать", - сказал Пури. Он напомнил, что до 2022 года Индия закупала у Москвы всего 0,2% своей потребности в импорте сырой нефти, а сегодня этот показатель приближается к 40%. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее на этой неделе издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.

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нефть, газ, индия, сша, иран, дональд трамп, опек