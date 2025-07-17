https://1prime.ru/20250717/medinskiy-859602837.html

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ - 17.07.2025, ПРАЙМ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:22+0300

2025-07-17T11:22+0300

2025-07-17T11:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передала Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ", - написал Мединский в своем Telegram-канале.По словам Мединского, российская сторона в соответствии с договоренностями получила от Украины 19 тел бойцов ВС России.

https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858408903.html

украина

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россия, общество , украина, владимир мединский, всу