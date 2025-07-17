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Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:22+0300
2025-07-17T11:23+0300
спецоперация на украине
россия
общество
украина
владимир мединский
всу
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передала Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ", - написал Мединский в своем Telegram-канале.По словам Мединского, российская сторона в соответствии с договоренностями получила от Украины 19 тел бойцов ВС России.
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россия, общество , украина, владимир мединский, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Мединский, ВСУ
11:22 17.07.2025 (обновлено: 11:23 17.07.2025)
 
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Мединский: Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передала Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 тысячу тел солдат ВСУ", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
По словам Мединского, российская сторона в соответствии с договоренностями получила от Украины 19 тел бойцов ВС России.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям
11 июня, 14:29
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир МединскийВСУ
 
 
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