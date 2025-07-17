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В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников
В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников
Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа, предположительно находящихся на территории Украины, задержали в Екатеринбурге, сообщила... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:59+0300
2025-07-17T12:59+0300
2025-07-17T12:59+0300
мошенничество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – ПРАЙМ. Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа, предположительно находящихся на территории Украины, задержали в Екатеринбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным Волк, задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа двух жителей Екатеринбурга, у себя дома они установили и обслуживали специальное оборудование – GSM-шлюзы. "С их помощью неизвестные лица, предположительно находящиеся на территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам от имени банков, правоохранительных органов и под видом инвестиционных проектов. В задачи подозреваемых входила техническая поддержка противоправной деятельности", – написала Волк в своем Telegram-канале. Во время обысков по месту жительства фигурантов были изъяты два GSM-шлюза, около 200 sim-карт, средства связи и другие вещдоки. "Имеется информация, что злоумышленники технически обеспечили обман жительницы Московской области на сумму свыше 400 тысяч рублей и могут быть причастны еще к восьми эпизодам мошенничества с общим ущербом более 8 миллионов рублей", – добавили в МВД России. Следователи екатеринбургской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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общество , россия, украина, екатеринбург, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД
В Екатеринбурге задержали пособников телефонных мошенников
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – ПРАЙМ. Подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа, предположительно находящихся на территории Украины, задержали в Екатеринбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным Волк, задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа двух жителей Екатеринбурга, у себя дома они установили и обслуживали специальное оборудование – GSM-шлюзы.
"С их помощью неизвестные лица, предположительно находящиеся на территории Украины, совершали мошеннические звонки россиянам от имени банков, правоохранительных органов и под видом инвестиционных проектов. В задачи подозреваемых входила техническая поддержка противоправной деятельности", – написала Волк в своем Telegram-канале.
Во время обысков по месту жительства фигурантов были изъяты два GSM-шлюза, около 200 sim-карт, средства связи и другие вещдоки.
"Имеется информация, что злоумышленники технически обеспечили обман жительницы Московской области на сумму свыше 400 тысяч рублей и могут быть причастны еще к восьми эпизодам мошенничества с общим ущербом более 8 миллионов рублей", – добавили в МВД России.
Следователи екатеринбургской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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