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Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством
Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством
Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:05+0300
2025-07-17T10:05+0300
политика
россия
общество
колумбия
украина
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ, Олег Краев. Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе. "Надеемся, что вскоре будут предприняты конкретные действия с целью положить конец этой порочной практике", - заявил он. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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россия, общество , колумбия, украина, москва
Политика, РОССИЯ, Общество , КОЛУМБИЯ, УКРАИНА, МОСКВА
10:05 17.07.2025
 
Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством

Тавдумадзе: Россия надеется, что Колумбия примет меры по борьбе с наемничеством

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ, Олег Краев. Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Надеемся, что вскоре будут предприняты конкретные действия с целью положить конец этой порочной практике", - заявил он.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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