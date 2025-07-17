https://1prime.ru/20250717/neft--859586405.html
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса - 17.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота",... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eca4657cde7b24253685f11ea5c95a75.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,74 доллара. Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июля, сократились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 422,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов, по мнению экспертов, свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья. "Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная среда, связанная с нефтеперерабатывающим сектором", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Stratas Advisors Джона Пейси (John Paisie).
https://1prime.ru/20250716/oil-859574894.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586045_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6815e7d04ea3b88bd33e16544782d3d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
Цены на нефть растут на фоне сокращения предложения и роста спроса на рынке
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,74 доллара.
Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июля, сократились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 422,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей.
Сокращение запасов, по мнению экспертов, свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья.
"Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная среда, связанная с нефтеперерабатывающим сектором", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Stratas Advisors Джона Пейси (John Paisie).
Мировые цены на нефть снижаются на статистике из США