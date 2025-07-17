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Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса

Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса - 17.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота",... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T08:27+0300

2025-07-17T08:27+0300

2025-07-17T08:27+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,74 доллара. Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июля, сократились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 422,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов, по мнению экспертов, свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья. "Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная среда, связанная с нефтеперерабатывающим сектором", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Stratas Advisors Джона Пейси (John Paisie).

https://1prime.ru/20250716/oil-859574894.html

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нефть, рынок, сша