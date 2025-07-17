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Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса - 17.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота",... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T08:27+0300
2025-07-17T08:27+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,74 доллара. Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июля, сократились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 422,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей. Сокращение запасов, по мнению экспертов, свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья. "Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная среда, связанная с нефтеперерабатывающим сектором", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Stratas Advisors Джона Пейси (John Paisie).
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нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:27 17.07.2025
 
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса

Цены на нефть растут на фоне сокращения предложения и роста спроса на рынке

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику в условиях сокращения предложения и роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38%, до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,74 доллара.
Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июля, сократились на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, - до 422,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,8 миллиона баррелей.
Сокращение запасов, по мнению экспертов, свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья.
"Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная среда, связанная с нефтеперерабатывающим сектором", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Stratas Advisors Джона Пейси (John Paisie).
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