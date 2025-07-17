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Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США - 17.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются на фоне снижения запасов в США, сдерживает рост укрепление доллара, при этом в целом баланс между спросом и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:52+0300
2025-07-17T14:52+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются на фоне снижения запасов в США, сдерживает рост укрепление доллара, при этом в целом баланс между спросом и предложением на нефтяном рынке хрупок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23%, до 68,68 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,59%, до 66,77 доллара. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля сократились на 3,9 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 1,8 миллиона. Запасы бензина при этом выросли при прогнозе снижения, а добыча нефти - снизилась. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,53% - до 98,1 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте. "Глобально... сырьевой сектор остается в состоянии неопределенности. Баланс между спросом и предложением выглядит очень хрупким, любые отклонения - например, внеплановые остановки или резкий рост потребления - могут сдвинуть цену как вверх, так и вниз", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Аналитик отметил, что марка Brent, с технической точки зрения, оказалась зажатой в диапазоне 67-70 долларов за баррель.
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нефть, рынок, сша, ук альфа-капитал
Энергетика, Нефть, Рынок, США, УК Альфа-Капитал
14:52 17.07.2025
 
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Фьючерсы на нефть Brent растут на фоне снижения запасов в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются на фоне снижения запасов в США, сдерживает рост укрепление доллара, при этом в целом баланс между спросом и предложением на нефтяном рынке хрупок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23%, до 68,68 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,59%, до 66,77 доллара.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля сократились на 3,9 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 1,8 миллиона. Запасы бензина при этом выросли при прогнозе снижения, а добыча нефти - снизилась.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,53% - до 98,1 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
"Глобально... сырьевой сектор остается в состоянии неопределенности. Баланс между спросом и предложением выглядит очень хрупким, любые отклонения - например, внеплановые остановки или резкий рост потребления - могут сдвинуть цену как вверх, так и вниз", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Аналитик отметил, что марка Brent, с технической точки зрения, оказалась зажатой в диапазоне 67-70 долларов за баррель.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса
08:27
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАУК Альфа-Капитал
 
 
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