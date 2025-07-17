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Мировые цены на нефть продолжают расти - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают расти - 17.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ
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энергетика
нефть
рынок
сша
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,35%, до 68,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 66,81 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно теми же темпами. Стоимость Brent снижалась три предыдущие торговые сессии подряд, за это время она опустилась на 2,6%. Инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние вводимых США импортных пошлин на мировую экономику. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. "В краткосрочной перспективе цены будут оставаться волатильными из-за неопределенности в отношении окончательного масштаба пошлин США и их влияния на глобальный рост", - цитирует агентство Рейтер аналитика Panmure Liberum Эшли Келти (Ashley Kelty).
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нефть, рынок, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, США, Дональд Трамп
17:58 17.07.2025 (обновлено: 17:59 17.07.2025)
 
Мировые цены на нефть продолжают расти

Цена нефти Brent выросла до 68,72 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,35%, до 68,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 66,81 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно теми же темпами.
Стоимость Brent снижалась три предыдущие торговые сессии подряд, за это время она опустилась на 2,6%.
Инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние вводимых США импортных пошлин на мировую экономику. Ранее американский президент Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
"В краткосрочной перспективе цены будут оставаться волатильными из-за неопределенности в отношении окончательного масштаба пошлин США и их влияния на глобальный рост", - цитирует агентство Рейтер аналитика Panmure Liberum Эшли Келти (Ashley Kelty).
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
14:52
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАДональд Трамп
 
 
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