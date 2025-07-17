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Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12
Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12 - 17.07.2025, ПРАЙМ
Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12
Стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М-12 "Восток" составит порядка 7 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T09:58+0300
2025-07-17T09:58+0300
2025-07-17T09:58+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – ПРАЙМ. Стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М-12 "Восток" составит порядка 7 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. По данным "Автодора", проезд легковых авто по скоростной трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит 7112 рублей, с максимальной скидкой для пользователей транспондеров - 6045 рублей. Стоимость проезда по М-12 от Москвы до уральской столицы для грузовых автомобилей составит 15 954 рублей, с максимальной скидкой - 13 561 рубль.
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россия, москва, екатеринбург, башкирия, владимир путин, автодор
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, БАШКИРИЯ, Владимир Путин, Автодор
Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12
Цена проезда на авто по М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит около 7 тыс руб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – ПРАЙМ. Стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М-12 "Восток" составит порядка 7 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора".
В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче.
По данным "Автодора", проезд легковых авто по скоростной трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит 7112 рублей, с максимальной скидкой для пользователей транспондеров - 6045 рублей.
Стоимость проезда по М-12 от Москвы до уральской столицы для грузовых автомобилей составит 15 954 рублей, с максимальной скидкой - 13 561 рубль.
Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью