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Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12

Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12 - 17.07.2025, ПРАЙМ

Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12

Стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М-12 "Восток" составит порядка 7 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:58+0300

2025-07-17T09:58+0300

2025-07-17T09:58+0300

экономика

россия

москва

екатеринбург

башкирия

владимир путин

автодор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – ПРАЙМ. Стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по скоростной трассе М-12 "Восток" составит порядка 7 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе "Автодора". В среду президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. В результате дорога от Екатеринбурга до Москвы стала на 198 километров короче. По данным "Автодора", проезд легковых авто по скоростной трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга составит 7112 рублей, с максимальной скидкой для пользователей транспондеров - 6045 рублей. Стоимость проезда по М-12 от Москвы до уральской столицы для грузовых автомобилей составит 15 954 рублей, с максимальной скидкой - 13 561 рубль.

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москва

екатеринбург

башкирия

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