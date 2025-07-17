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Киев готовит провокацию с выбросом аммиака в ДНР, заявили в Минобороны

Киев готовит провокацию с выбросом аммиака в ДНР, заявили в Минобороны - 17.07.2025, ПРАЙМ

Киев готовит провокацию с выбросом аммиака в ДНР, заявили в Минобороны

Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе, заявил... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:01+0300

2025-07-17T11:01+0300

2025-07-17T11:01+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск. Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию", - сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия. "В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба", - добавил Ртищев. Он представил оригинал письма заместителя директора государственного предприятия "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника областной военной администрации, подтверждающий факт размещения на объекте оборудования военного назначения. "Напомню, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права", - сказал начальник войск РХБЗ. Как следует из материалов, обнародованных Ртищевым, речь идет о селе Новотроицком в Краматорском районе ДНР.

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