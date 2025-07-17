https://1prime.ru/20250717/roskachestvo-859581992.html

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю - 17.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю

Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T04:32+0300

2025-07-17T04:32+0300

2025-07-17T04:32+0300

экономика

роскачество

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце. По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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роскачество