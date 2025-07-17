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Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю - 17.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю
Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T04:32+0300
2025-07-17T04:32+0300
2025-07-17T04:32+0300
экономика
роскачество
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце.
По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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роскачество
Роскачество хочет свести уровень фальсификата в пицце к нулю
Протасов: Роскачество ставит задачу свести уровень фальсификата в пицце к нулю
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Роскачество ведет регулярный мониторинг качества сыра в пицце и ставит задачу свести уровень фальсификата в продукте до нуля, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению", - сказал он, комментируя фальсифицированный сыр в пицце.
По его словам, это проблема, которую Роскачество решает последние два года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.