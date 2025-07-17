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Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви - 17.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви
Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:02+0300
2025-07-17T06:02+0300
бизнес
экономика
россия
москва
московская область
роскачество
ес
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "В разных категориях мы оцениваем долю контрафакта по-разному. В одежде и обуви она может составлять и до 25-30%", - сказал он, комментируя поддельную продукцию на онлайн-площадках. Он рассказал, что на государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривалась ситуация с якобы наличием в Москве и Московской области порядка 450 "обувных фабрик", которые на самом деле не выпускают обувь. "Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики", - отметил Протасов. Это продукция, которая была ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин, объяснил он. Далее товар проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем. "Такие схемы, уверен, будут закрыты, и в том числе с использованием действующих систем маркировки", - заверил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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бизнес, россия, москва, московская область, роскачество, ес
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Роскачество, ЕС
06:02 17.07.2025
 
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви

Глава Роскачества Протасов: доля контрафакта в одежде и обуви может достигать 25-30%

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В разных категориях мы оцениваем долю контрафакта по-разному. В одежде и обуви она может составлять и до 25-30%", - сказал он, комментируя поддельную продукцию на онлайн-площадках.
Он рассказал, что на государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривалась ситуация с якобы наличием в Москве и Московской области порядка 450 "обувных фабрик", которые на самом деле не выпускают обувь.
"Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики", - отметил Протасов. Это продукция, которая была ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин, объяснил он. Далее товар проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем.
"Такие схемы, уверен, будут закрыты, и в том числе с использованием действующих систем маркировки", - заверил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьРоскачествоЕС
 
 
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