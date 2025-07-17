https://1prime.ru/20250717/roskachestvo-859582784.html
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви - 17.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви
Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:02+0300
2025-07-17T06:02+0300
2025-07-17T06:02+0300
бизнес
экономика
россия
москва
московская область
роскачество
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859582784.jpg?1752721372
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В разных категориях мы оцениваем долю контрафакта по-разному. В одежде и обуви она может составлять и до 25-30%", - сказал он, комментируя поддельную продукцию на онлайн-площадках.
Он рассказал, что на государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривалась ситуация с якобы наличием в Москве и Московской области порядка 450 "обувных фабрик", которые на самом деле не выпускают обувь.
"Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики", - отметил Протасов. Это продукция, которая была ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин, объяснил он. Далее товар проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем.
"Такие схемы, уверен, будут закрыты, и в том числе с использованием действующих систем маркировки", - заверил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, московская область, роскачество, ес
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Роскачество, ЕС
Роскачество оценило долю контрафакта в одежде и обуви
Глава Роскачества Протасов: доля контрафакта в одежде и обуви может достигать 25-30%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Доля контрафактной продукции в категории "одежда и обувь" на онлайн-площадках может достигать 25-30%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В разных категориях мы оцениваем долю контрафакта по-разному. В одежде и обуви она может составлять и до 25-30%", - сказал он, комментируя поддельную продукцию на онлайн-площадках.
Он рассказал, что на государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции рассматривалась ситуация с якобы наличием в Москве и Московской области порядка 450 "обувных фабрик", которые на самом деле не выпускают обувь.
"Мы видим в системе маркировки, что эта обувь появляется на рынке, но не видим сами фабрики", - отметил Протасов. Это продукция, которая была ввезена в Россию через страны ЕС или с минимизацией таможенных пошлин, объяснил он. Далее товар проходит легализацию как якобы произведенная российским производителем.
"Такие схемы, уверен, будут закрыты, и в том числе с использованием действующих систем маркировки", - заверил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.