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Россияне стали чаще жаловаться на интернет-ритейлеров и службы доставки
Россияне стали чаще жаловаться на интернет-ритейлеров и службы доставки - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще жаловаться на интернет-ритейлеров и службы доставки
Количество жалоб россиян на работу интернет-ритейлеров ежегодно прирастает на 30%; также потребители часто жалуются на службы доставки, рассказал в интервью РИА | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:43+0300
2025-07-17T10:43+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Количество жалоб россиян на работу интернет-ритейлеров ежегодно прирастает на 30%; также потребители часто жалуются на службы доставки, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Более чем на 30% ежегодно прирастает количество жалоб в отношении онлайн-операторов и интернет-ритейлеров. То есть запросы о том, что "не могу получить средства обратно", "не могу вернуть товар", и так далее. Действительно, в этом канале идет достаточно серьезный рост жалоб потребителей", - сказал он. Кроме того, потребители часто жалуются на службы доставки, а именно на то, что товар испортился в процессе доставки. По его словам, этот сегмент ежегодно растет значительными темпами, и стало общей нормой для российских потребителей заказать что-то домой. В связи с этим растет и количество жалоб. Он напомнил, что ранее Роскачество разработало национальный стандарт услуг доставки - каким образом должны быть организованы процессы, чтобы потребители были довольны. "Мы видим, что в отношении компаний, которые внедрили данный ГОСТ, жалобы сокращаются. В отношении тех, которые работают пока вне системного режима, эти жалобы поступают. Мы проводим с ними разъяснительную работу", - добавил Протасов. Также в топ-3 сфер по жалобам россиянам вошла готовая еда. Этот сегмент уверенно растет в России, однако появляется много жалоб на качество. Протасов заверил, что организация обязательно возьмёт на контроль эту категорию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, роскачество
Россияне стали чаще жаловаться на интернет-ритейлеров и службы доставки
Роскачество: число жалоб россиян на работу интернет-ритейлеров ежегодно растет
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Количество жалоб россиян на работу интернет-ритейлеров ежегодно прирастает на 30%; также потребители часто жалуются на службы доставки, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Более чем на 30% ежегодно прирастает количество жалоб в отношении онлайн-операторов и интернет-ритейлеров. То есть запросы о том, что "не могу получить средства обратно", "не могу вернуть товар", и так далее. Действительно, в этом канале идет достаточно серьезный рост жалоб потребителей", - сказал он.
Кроме того, потребители часто жалуются на службы доставки, а именно на то, что товар испортился в процессе доставки. По его словам, этот сегмент ежегодно растет значительными темпами, и стало общей нормой для российских потребителей заказать что-то домой. В связи с этим растет и количество жалоб.
Он напомнил, что ранее Роскачество разработало национальный стандарт услуг доставки - каким образом должны быть организованы процессы, чтобы потребители были довольны. "Мы видим, что в отношении компаний, которые внедрили данный ГОСТ, жалобы сокращаются. В отношении тех, которые работают пока вне системного режима, эти жалобы поступают. Мы проводим с ними разъяснительную работу", - добавил Протасов.
Также в топ-3 сфер по жалобам россиянам вошла готовая еда. Этот сегмент уверенно растет в России, однако появляется много жалоб на качество. Протасов заверил, что организация обязательно возьмёт на контроль эту категорию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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