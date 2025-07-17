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Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1%
Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% - 17.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1%
Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 1,1% в годовом выражении и составил 2,7 миллиона TEU, говорится | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:00+0300
2025-07-17T12:00+0300
экономика
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россия
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 1,1% в годовом выражении и составил 2,7 миллиона TEU, говорится в сообщении "Глобал Портс". "По итогам II квартала снизился контейнерооборот как в Балтийском бассейне (-3,1% г/г), так и в Дальневосточном бассейне (-12,9% г/г), что частично было компенсировано ростом морской перевалки контейнеров в Азово-Черноморском бассейне на 13,4% г/г. Таким образом, по итогам I полугодия 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% г/г до 2 713 тыс. TEU", - говорится в сообщении. В компании отметили, что после роста в первом квартале российский морской рынок перевалки контейнеров снизился во втором квартале на 4,6% и составил 1,3 миллиона TEU. Там указали, что сдерживающее влияние на динамику груженого импорта и экспорта оказали замедление потребительского спроса и укрепление курса рубля. "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело) – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет 5 морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.
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бизнес, россия, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:00 17.07.2025
 
Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1%

"Глобал Портс": российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Работа контейнерного терминала морского торгового порта
 Работа контейнерного терминала морского торгового порта - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Российский рынок морской перевалки контейнеров по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 1,1% в годовом выражении и составил 2,7 миллиона TEU, говорится в сообщении "Глобал Портс".
"По итогам II квартала снизился контейнерооборот как в Балтийском бассейне (-3,1% г/г), так и в Дальневосточном бассейне (-12,9% г/г), что частично было компенсировано ростом морской перевалки контейнеров в Азово-Черноморском бассейне на 13,4% г/г. Таким образом, по итогам I полугодия 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% г/г до 2 713 тыс. TEU", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что после роста в первом квартале российский морской рынок перевалки контейнеров снизился во втором квартале на 4,6% и составил 1,3 миллиона TEU. Там указали, что сдерживающее влияние на динамику груженого импорта и экспорта оказали замедление потребительского спроса и укрепление курса рубля.
"Глобал Портс" (входит в ГК "Дело) – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет 5 морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.
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