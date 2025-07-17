https://1prime.ru/20250717/stranaua-859619058.html

СМИ: на Украине сформировался альянс против Зеленского

СМИ: на Украине сформировался альянс против Зеленского - 17.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: на Украине сформировался альянс против Зеленского

На Украине сформировался альянс бывшего президента Петра Порошенко* и близких к США грантовых структур, направленный против Владимира Зеленского, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:46+0300

2025-07-17T14:46+0300

2025-07-17T14:46+0300

политика

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

петр порошенко

джо байден

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. На Украине сформировался альянс бывшего президента Петра Порошенко* и близких к США грантовых структур, направленный против Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в политических кругах "На Украине сформировался направленный против Зеленского альянс Петра Порошенко* и грантовых структур, ранее близких к демпартии США. Предварительно уже есть договоренности о создании политического объединения. Когда будут выборы, то в списке вместе с Порошенко* пойдет (глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий) Шабунин, а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам. Со стороны последних ключевой человек, участвующий в переговорах с Порошенко* – это собственник издания "Украинская правда" Томаш Фиала. Главным объединяющим фактором является угроза со стороны Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны.ua", Порошенко* могут отправить в СИЗО, а против Фиалы могут ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. После поражения демократов на выборах в США и грантовики, и Порошенко* поняли, что Зеленский может воспользоваться сменой власти в Вашингтоне, чтобы расправиться со всеми своими оппонентами внутри страны, что ранее не давал сделать бывший американский президент Джо Байден. Поэтому было решено объединить усилия для противостояния офиса Зеленского. Немалую роль, продолжает издание, играет также денежный фактор – резкое сокращение западного грантового финансирования, что ударило по многочисленных активистам и СМИ. На этом фоне Порошенко*, имеющий огромный финансовый ресурс, выглядит для них очень привлекательным меценатом. В то же время у грантовиков есть и свой ресурс – контроль над рядом медиа, а главное – влияние на институт международных экспертов, которые имеют право решающего голоса при отборе судей и руководителей правоохранительных органов. И хоть создатели этой системы из демпартии США уже отстранены от власти в Вашингтоне, сама система продолжает на Украине функционировать. Также данная среда продолжает влиять на часть Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "События последних месяцев – публикации против (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака в западных СМИ, подозрение (вице-премьеру и министру национального единства Украины Алексею) Чернышову, раскрутка скандалов вокруг (бывшего главы минобороны Рустема) Умерова и ряда других чиновников, победа в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности близкого к грантовым кругам (детектива НАБУ Александра) Цивинского – часть единой кампании по подрыву внутриполитических позиций Зеленского, проводимой совместно грантовиками и Порошенко*", - добавили в издании. Источник в беседе с изданием отметил, что параллельно этот альянс подключил все свои широкие связи на Западе, донося до европейских политиков мысль, что Зеленский превращается в диктатора, потому его нужно жестко "прессануть", чтоб он не трогал оппонентов. Однако европейцы полностью проигнорировали просьбы. Они не сделали Зеленскому никаких – ни публичных, ни непубличных замечаний и никак на него не давили по вопросам внутренней политики. В его офисе это восприняли как карт-бланш. "После чего Шабунину и было вручено подозрение, а у "бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра) Кубракова прошли обыски", - добавил источник. "Отсутствие четкой поддержки со стороны Запада альянса грантовиков и Порошенко* заставляет других игроков на Украине к нему относится настороженно… Но участникам альянса деваться уже некуда – они будут продолжать борьбу с Зеленским. Сейчас они попытаются запустить в западных СМИ и политических кругах кампанию против Банковой (так называется улица, на которой находится офис Зеленского – ред.). Кроме того, они намерены использовать любые коррупционные скандалы, продолжающиеся непонятки с западной военной помощью, а также тяжелое положение на фронте для дискредитации Зеленского и требования перемен в стране", - добавили в издании. Альянс Порошенко* для этого, как отмечается, прощупывает настроения в армии, ведет беседы с известными командирами. Однако к чему это приведет, пока не понятно. Но для Зеленского этот альянс сейчас внутренняя угроза номер один. Поэтому вариантов развития ситуации может быть много, особенно если ситуация на фронте резко ухудшиться, а отношения Зеленского с западными партнерами и с президентом США Дональдом Трампом испортятся.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://1prime.ru/20250717/rada-859607555.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, петр порошенко, джо байден, росфинмониторинг