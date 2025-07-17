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"ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри после замечаний Роскачества - 17.07.2025, ПРАЙМ
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"ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри после замечаний Роскачества
"ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри после замечаний Роскачества - 17.07.2025, ПРАЙМ
"ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри после замечаний Роскачества
Ритейлер "ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки, нарушений качества продукции... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:39+0300
2025-07-17T15:39+0300
бизнес
роскачество
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки, нарушений качества продукции не было выявлено, говорится в сообщении компании. Ранее Роскачество провело исследование образцов сыра Бри с белой плесенью 20 торговых марок и обнаружило наличие кишечной палочки в ряде из них, в том числе бренда "ВкусВилл". Там добавили, что присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм. "Мы постоянно находимся на связи с Роскачеством и о проверке знали заранее. После получения результатов проверки продукта "Сыр мягкий с белой плесенью Бри", мы сразу же связались с поставщиком, чтобы выяснить причины нарушений и разработать план корректирующих действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Там также уточнили, что поставщик направил детальный разбор производственного процесса и собственные протоколы на соответствие ТРТС 033, в которых не было выявлено нарушений качества продукции. "Поставщиком уже внедрен ряд корректирующих мероприятий. Отметим, что партии с нарушениями на наших полках нет", - добавляется в сообщении.
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бизнес, роскачество
Бизнес, Роскачество
15:39 17.07.2025
 
"ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри после замечаний Роскачества

"ВкусВилл": поставщик сыра Бри после замечаний Роскачества не выявил нарушений

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Ритейлер "ВкусВилл" связался с поставщиком сыра Бри с белой плесенью после замечаний Роскачества о наличии в нем кишечной палочки, нарушений качества продукции не было выявлено, говорится в сообщении компании.
Ранее Роскачество провело исследование образцов сыра Бри с белой плесенью 20 торговых марок и обнаружило наличие кишечной палочки в ряде из них, в том числе бренда "ВкусВилл". Там добавили, что присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм.
"Мы постоянно находимся на связи с Роскачеством и о проверке знали заранее. После получения результатов проверки продукта "Сыр мягкий с белой плесенью Бри", мы сразу же связались с поставщиком, чтобы выяснить причины нарушений и разработать план корректирующих действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Там также уточнили, что поставщик направил детальный разбор производственного процесса и собственные протоколы на соответствие ТРТС 033, в которых не было выявлено нарушений качества продукции. "Поставщиком уже внедрен ряд корректирующих мероприятий. Отметим, что партии с нарушениями на наших полках нет", - добавляется в сообщении.
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