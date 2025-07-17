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WSJ: российские ракеты могут обходить радары Patriot

WSJ: российские ракеты могут обходить радары Patriot - 17.07.2025, ПРАЙМ

WSJ: российские ракеты могут обходить радары Patriot

Российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа на Украине усложнилась, пишет Wall Street Journal со ссылкой на... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:59+0300

2025-07-17T09:59+0300

2025-07-17T09:59+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа на Украине усложнилась, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника. "Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. Он также признал, что в последние месяцы радары систем ПВО Patriot не смогли обнаружить российские ракеты. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

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россия, украина, киев, сша, джо байден, сергей лавров, нато, мид рф