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Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/atr--859644497.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии - 18.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут на оценках данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:05+0300
2025-07-18T08:05+0300
экономика
рынок
торги
япония
бразилия
сша
лула да силва
дональд трамп
shenzhen composite
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут на оценках данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3 528,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2 151,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,75%, до 24 682 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,53%, до 3 175,36 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 39 796,5 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 1,56%, до 8 774,1 пункта, достигнув нового рекордного значения. Инвесторы обратили внимание на макростатистику, вышедшую ранее в пятницу. Так, по данным статведомства министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее. В месячном выражении в июне базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,4% в мае к апрелю. "Базовая инфляция остается на высоком уровне и почти наверняка превысит прогнозы Банка Японии. Однако в условиях торговой напряженности, нависшей над экономикой, сохраняется риск того, что регулятор будет стоять на месте дольше, чем мы ожидаем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Абхиджита Сурии (Abhijit Surya). Ранее Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий регулятора и траектории японского фондового рынка. Помимо этого, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. В четверг агентство Рейтер передало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал угрожающие пошлины США "неприемлемым шантажом". Он также заявил, что не будет подчиняться приказам по поводу пошлин. Луис Инасиу Лула да Силва 14 июля подписал указ о порядке лишения иностранных фирм концессий на работу в Бразилии. Это событие последовало за публикацией на странице президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social письма о том, что Штаты с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
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рынок, торги, япония, бразилия, сша, лула да силва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, Лула да Силва, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:05 18.07.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии

Фондовые индексы АТР растут на оценках данных по инфляции в Японии

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© AFP / Toru Yamanaka
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут на оценках данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3 528,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2 151,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,75%, до 24 682 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,53%, до 3 175,36 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 39 796,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,56%, до 8 774,1 пункта, достигнув нового рекордного значения.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику, вышедшую ранее в пятницу. Так, по данным статведомства министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее. В месячном выражении в июне базовые потребительские цены не изменились после роста на 0,4% в мае к апрелю.
"Базовая инфляция остается на высоком уровне и почти наверняка превысит прогнозы Банка Японии. Однако в условиях торговой напряженности, нависшей над экономикой, сохраняется риск того, что регулятор будет стоять на месте дольше, чем мы ожидаем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Capital Economics Абхиджита Сурии (Abhijit Surya).
Ранее Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июньского заседания. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий регулятора и траектории японского фондового рынка.
Помимо этого, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. В четверг агентство Рейтер передало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал угрожающие пошлины США "неприемлемым шантажом". Он также заявил, что не будет подчиняться приказам по поводу пошлин.
Луис Инасиу Лула да Силва 14 июля подписал указ о порядке лишения иностранных фирм концессий на работу в Бразилии. Это событие последовало за публикацией на странице президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social письма о том, что Штаты с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли на внутренней статистике
Вчера, 11:32
 
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