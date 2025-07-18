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Эксперты дали советы по выбору первого автомобиля на вторичном рынке

Эксперты дали советы по выбору первого автомобиля на вторичном рынке - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты дали советы по выбору первого автомобиля на вторичном рынке

Покупка первого автомобиля – важный и волнительный шаг. Хочется, чтобы машина была надежной, удобной, подходящей под задачи и при этом вписывалась в бюджет... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:00+0300

2025-07-18T08:00+0300

2025-07-18T08:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Покупка первого автомобиля – важный и волнительный шаг. Хочется, чтобы машина была надежной, удобной, подходящей под задачи и при этом вписывалась в бюджет. Чтобы сделать удачный выбор и избежать распространенных ошибок, достаточно заранее продумать ключевые моменты: от своих потребностей до юридических нюансов сделки. Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто, поделилась советами как подойти к этому процессу со всем вниманием и не прогадать с выбором первого автомобиля, особенно, если поиски предстоят среди вариантов с пробегом.Первым делом стоит понять, для каких задач будет использоваться автомобиль. Разные цели требуют разных характеристик. Например, для повседневных поездок по городу подойдут компактные модели: они легко маневрируют во дворах и на тесных парковках и довольно экономичны. Для дальних путешествий лучше выбирать машины с просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и круиз-контролем. А любителям активного отдыха стоит присмотреться к кроссоверам и внедорожникам с полным приводом и увеличенным клиренсом (расстоянием между дорогой и днищем автомобиля), которые легко справляются с пересеченной местностью.Также имеет значение количество постоянных пассажиров. Если автомобилем будут пользоваться один-два человека, то сложностей с размещением не возникнет и в трехдверном хэтчбеке. А вот для семейных пар с детьми свободное пространство становится критически важным. При этом выбор внедорожника не гарантирует, например, большой объем багажника, а некоторые седаны могут удивить своим простором. Поэтому обращать внимание стоит на вместимость каждой конкретной модели, а не только на тип кузова.По данным опроса Авито Авто, проведенного в 2025 году, первый автомобиль у большинства россиян (74%) был с пробегом. Большинству респондентов (41%) удалось потратить на него до 300 тысяч рублей. В бюджет 300 до 700 тысяч уложился каждый четвертый, еще 13% хватило миллиона. Большие суммы потратили лишь 18% участников опроса.Чтобы быть полностью готовым к владению автомобилем, важно учитывать не только стоимость самой покупки. Бюджет должен покрывать и все сопутствующие траты:– переоформление документов;– страхование ОСАГО;– сезонная резина, если она не входит в комплект;– техническое обслуживание после покупки: замена масел, фильтров, свечей и других расходников;– регулярные расходы на содержание: налог, топливо, плановое обслуживание, парковки;– финансовая подушка на непредвиденные расходы.Также в качестве первого автомобиля разумнее выбирать надежные и распространенные модели — их проще обслуживать, легче найти запчасти и мастеров. Редкие автомобили, особенно с большим пробегом или возрастом, могут обернуться неожиданными затратами. Оптимально рассматривать варианты не старше 10 лет и с пробегом до 150 тысяч км.Вот список моделей, которые во II квартале 2025 года пользовались популярностью на Авито Авто и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке:– LADA Priora, Granta или Vesta — недорогие в обслуживании, доступные по запчастям, с понятной конструкцией;– Hyundai Solaris и Kia Rio — надежные модели с большим выбором на рынке;– LADA 4x4 (Нива) — культовый российский внедорожник с хорошей проходимостью, доступным обслуживанием и неприхотливостью в эксплуатации;– Toyota Camry — классический бизнес-автомобиль с хорошей репутацией по надежности и комфорту;– Ford Focus — автомобиль с хорошей управляемостью и комфортным салоном.Они востребованы среди автолюбителей, хорошо изучены технически и доступны для содержания, что делает их особенно подходящими для первого опыта.Если в окружении есть люди, отлично разбирающиеся в автомобилях, стоит заручиться их поддержкой и на этапе выбора объявлений, и во время встреч с продавцом. Это довольно распространенная практика, и часто увлеченные автолюбители с удовольствием включаются в процесс. Согласно данным Авито Авто, 33% респондентов выбирали свой первый автомобиль вместе с родственниками, 24% прислушались к совету второй половинки, а 22% – к совету друзей.Если же помощников в окружении не имеется – это не повод тревожиться. По данным той же аналитики, 22% респондентов самостоятельно изучили все нюансы и сделали свой выбор. К тому же сейчас выбрать автомобиль стало проще – за помощью можно обратиться напрямую к специалистам. Например, в сервисе Авито Селект менеджер бесплатно помогает подобрать оптимальные варианты, ориентируясь на бюджет и цели покупателя. И такие предложения становятся все популярнее: недавняя аналитика "Авито Услуг" показала рост спроса на 18% на "Подбор автомобиля" и "Диагностику машины перед покупкой". Это особенно удобно, когда речь идет о первой машине: появляется уверенность, что внимание сосредоточено на действительно подходящих автомобилях.Анализ истории автомобиля помогает избежать проблем в будущем. Чем больше деталей удастся выяснить на этапе отбора объявлений, тем меньше времени будет потеряно на осмотрах авто.Вот главные параметры, которые стоит уточнить до встречи с продавцом:● пробег и его достоверность;● участие в ДТП, характер и последствия повреждений;● наличие у авто штрафов, арестов, ограничений и пр.;● использование в такси и каршеринге.Для получения наиболее подробной информации об автомобиле существуют онлайн-отчеты, из которых можно узнать всю историю выбранного варианта. Например, отчеты Автотеки – сервиса Авито Авто для онлайн-проверки истории автомобилей – содержат все данные из списка выше и даже больше. У сервиса самая большая база данных в РФ – она включает информацию из закрытых источников, которую не публикуют на обычных сайтах. А кроме главных параметров, в отчете можно будет изучить:● количество и тип собственников, регионы регистрации;● данные об обслуживании, прохождении техосмотров и пр.;● историю объявлений, изменение цены, пробега и описания авто;● хронологию эксплуатации автомобиля с датами ключевых событий: от первой регистрации – со всеми ДТП, техосмотрами, сменами владельцев – до размещения текущего объявления.Также в отчетах Автотеки можно найти уникальные рекомендации искусственного интеллекта. ИИ, обученный на методиках профессиональных автоэкспертов, анализирует сведения из отчета и выносит свой вердикт. Для авто в отличном состоянии и без скрытых рисков алгоритм советует срочно ехать на осмотр, для авто с небольшими недочетами – проконсультироваться с экспертом. Причем ИИ указывает, какие именно пункты нужно внимательно изучить. Это особенно полезно тем, у кого нет времени или уверенности в своих силах, чтобы разбираться в деталях отчета.Понять, насколько заявленная в объявлении цена соответствует рынку, поможет Авито Оценка. Ориентировочная стоимость рассчитывается с помощью ИИ – на основе данных о реальных сделках и размещенных объявлениях с аналогичными моделями, а также с учетом состояния выбранного авто.Онлайн-отчеты – это отличный способ сэкономить время и выбрать наиболее подходящую машину по справедливой цене.После изучения отчетов по истории авто можно ехать на осмотр выбранного ТС и проводить его техническую диагностику. Можно обратиться в независимый сервисный центр или пригласить специалиста, который оценит состояние машины на месте.Однако даже без глубоких знаний можно обратить внимание на некоторые детали самостоятельно, особенно если в онлайн-отчете есть упоминания о ремонтах. Например, визуальный осмотр кузова поможет выявить возможные проблемы. Царапины и небольшие вмятины допустимы для авто с пробегом, а вот разнотон краски, неравномерные зазоры между кузовными элементами, плохо закрывающиеся двери и капот – это, скорее всего, признаки серьезных ДТП. Также целым должно быть ветровое стекло: крупные трещины и сколы могут затруднить постановку машины на учет.Обязательно сверьте VIN-номер на кузове с тем, что указан в документах. VIN – уникальный идентификатор автомобиля, и его несоответствие может говорить о юридических проблемах.Затем осмотрите пространство под автомобилем и под капотом: мокрые пятна и подтеки могут указывать на утечку масла, тормозной жидкости или антифриза. Запустите двигатель – он должен заводиться с первого раза и работать ровно, без посторонних стуков или перебоев.Проверьте состояние шин – на них не должно быть изгибов или повреждений, а глубина рисунка протектора должна быть более 1,6 мм для летних шин и более 4 мм для зимних. Это минимальные значения, закрепленные в ПДД, но всегда лучше иметь пару мм в запасе. Если остаток протектора меньше – придется потратиться на покупку нового комплекта, а значит с продавцом можно поторговаться. Неравномерный износ протектора может указывать на проблемы с подвеской или геометрией кузова – такие последствия часто встречаются после ДТП.В салоне нужно проверить работу всех кнопок, печки, кондиционера, стеклоподъемников и мультимедийной системы. А также ближний и дальний свет, противотуманные фары, поворотники, стоп-сигналы и фонари заднего хода. Все лампы должны загораться без задержек и не тускнеть со временем.Большую часть этих параметров можно проверить еще до осмотра – с помощью отчета Автотеки. В нём уже содержится информация о всей истории ДТП, реальном пробеге, числе владельцев, а также проверка VIN-номера и другие важные данные. Отчет позволит заранее отсеять сомнительные варианты и сосредоточиться только на тех, которые действительно достойны внимания.После выбора автомобиля нужно правильно оформить сделку. Договор купли-продажи (ДКП) не требует нотариального заверения и составляется в свободной форме или по готовому шаблону из интернета. Документ подписывается обеими сторонами в трех экземплярах: для продавца, покупателя и ГИБДД. В ДКП указываются:– сведения о покупателе и продавце: ФИО, данные паспорта, адрес регистрации;– данные автомобиля: марка, модель, VIN, данные паспорта транспортного средства (ПТС);– сумма сделки – цифрами и прописью (важно указать фактическую, а не заниженную сумму сделки);– дата и место составления договора;– способ передачи денег продавцу и авто покупателю;– подписи обеих сторон.Дополнительно можно составить расписку о получении денег продавцом и акт приема-передачи автомобиля, где фиксируется факт перехода авто новому владельцу, техническое состояние авто на момент сделки и отсутствие у сторон претензий друг к другу. Это особенно важно, если оплата происходит в два этапа – с внесением задатка. Копии этих документов должны быть у обеих сторон.После подписания договора продавец передает покупателю ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и ключи. Новый владелец обязан в течение 10 дней зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Если оформляется электронный ПТС, информация о смене собственника автоматически вносится в систему. В бумажный ПТС нужно внести сведения вручную – его потребуют при регистрации в ГИБДД.Выбор первого автомобиля требует большого внимания к деталям, но даже такой сложный и важный процесс вполне можно сделать понятным и предсказуемым. Четкое понимание задач, продуманный бюджет, проверка истории, диагностика и корректное оформление документов — залог того, что первый автомобиль станет не источником проблем, а надежным помощником в повседневной жизни.

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