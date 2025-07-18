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Эксперты Автотеки назвали автомобили с наименьшим среднегодовым пробегом

Эксперты Автотеки назвали автомобили с наименьшим среднегодовым пробегом - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты Автотеки назвали автомобили с наименьшим среднегодовым пробегом

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), изучили данные о среднегодовом пробеге у различных автомобилей, которые... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T18:00+0300

2025-07-18T18:00+0300

2025-07-18T18:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), изучили данные о среднегодовом пробеге у различных автомобилей, которые продавались на платформе в первой половине 2025 года. Оказалось, что среди самых популярных легковых машин наименьший среднегодовой пробег зафиксирован у внедорожников LADA Niva Legend.По данным сервиса, владельцы автомобилей LADA Niva Legend в среднем за год проезжают по 12,1 тыс. км. В числе машин с минимальным среднегодовым пробегом также оказались Lexus NX (12,7 тыс. км), Renault Sandero Stepway (12,9 тыс. км), LADA Kalina (13,7 тыс. км) и Mercedes-Benz C-класс (14,1 тыс. км).Среди самых распространённых в России представителей B-класса скромными ежегодными пробегами могут похвастаться LADA Granta и Vesta Cross – по 16,5 тыс. км (у базовых версий этих машин пробеги на 1-1,5 тысячи км больше). Конкурентные Kia Rio в среднем за год "накатывают" по 18,4 тысячи километров, Hyundai Solaris – 19,5 тысячи, Skoda Rapid и Volkswagen Polo – по 20,5 тысячи.Среди популярных китайских кроссоверов меньшим годовым пробегом отметились Geely Monjaro (15 тыс. км), Geely Coolray (16,3 тыс. км) и Chery Tiggo 7 Pro (16,8 тыс. км).В топе оказалось немало премиальных моделей. Среди них, например, BMW X4 Porsche Cayenne и Lexus RX, которые в среднем за год проезжают менее 15 тысяч километров.Самые большие пробеги среди наиболее популярных моделей зафиксированы за LADA Largus (23,7 тыс. км.), Renault Logan (23,1 тыс. км) и Skoda Octavia (22,3 тыс. км).Также эксперты Авито Авто отметили, что среднегодовой пробег автомобилей в продаже снижается и сейчас составляет 15,3 тысячи километров – на 6,5% меньше, чем, например, летом 2022 года.Пробег остается одним из ключевых факторов при выборе автомобиля на вторичном рынке, поскольку напрямую влияет на состояние всех узлов и агрегатов машины. По данным исследования Авито Авто и ИПСОС КОМКОН за апрель 2025 г., пробег является одним из пяти важнейших факторов при выборе авто. Стремясь повысить безопасность и прозрачность процесса выбора и покупки машины, Автотека запустила новую функцию: теперь можно бесплатно проверить пробег на специальной странице сайта сервиса, введя VIN или госномер. Для этого используется уникальная информация из широкой закрытой базы данных с более чем 4000 дилерских центров и станций технического обслуживания.В исследование попали популярные среди пользователей Авито автомобили не старше 10 лет и пробегом не менее 5000 км. Среднегодовой пробег рассчитывался как отношение пробега автомобиля в момент продажи к его возрасту. Данные о пробеге сформированы из отчетов Автотеки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто