https://1prime.ru/20250718/benzin-859674947.html
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 18.07.2025, ПРАЙМ
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:08+0300
2025-07-18T15:08+0300
2025-07-18T15:08+0300
экономика
рф
александр новак
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%. Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://1prime.ru/20250716/gazolin-859575797.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_694b1ba3dbbf0d413e57d12c3ad75399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, александр новак, еаэс
Экономика, РФ, Александр Новак, ЕАЭС
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%.
Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей.
Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4%