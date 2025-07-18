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Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 18.07.2025, ПРАЙМ
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%. Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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Экономика, РФ, Александр Новак, ЕАЭС
15:08 18.07.2025
 
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,03% - до 65 202 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,35% - до 74 093 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% - до 56 942 рублей. За неделю она снизилась в цене на 0,44%.
Мазут подорожал за пятницу на 0,35%, до 23 495 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,24%, до 15 699 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей.
Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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