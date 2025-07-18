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Боливия начала добычу газа на нефтяном месторождении Чурумас

Боливия начала добычу газа на нефтяном месторождении Чурумас - 18.07.2025, ПРАЙМ

Боливия начала добычу газа на нефтяном месторождении Чурумас

Боливия начала добычу природного газа на нефтяном месторождении Чурумас на юге страны, он почти полностью поступает на экспорт в Аргентину, заявил президент... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T02:54+0300

2025-07-18T02:54+0300

2025-07-18T02:54+0300

энергетика

нефть

газ

боливия

аргентина

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САНТА-КРУС, 18 июл - ПРАЙМ. Боливия начала добычу природного газа на нефтяном месторождении Чурумас на юге страны, он почти полностью поступает на экспорт в Аргентину, заявил президент Луис Арсе. "Мы приехали, чтобы увидеть начавшуюся добычу. Спустя шесть месяцев работ газ поступает по трубопроводам из скважин Чурумас до нефтяного месторождения Сан-Альберто. Сегодня это приносит результаты, практически 95% добычи экспортируется в Аргентину", - сообщил Арсе на пресс-конференции в департаменте Тариха. По данным властей, скважины Churumas-X2 (CHU-X2) и Churumas-X3 (CHU-X3D) уже работают, а третья – Churumas-4 (CHU-4D) - находится на стадии бурения. Совокупно они должны дать более 570 тысяч кубических метров газа в сутки в общенациональную систему. "Мы экспортируем газ с нового нефтяного месторождения Чурумас, где раньше никто не верил в возможность производства газа. Сегодня мы доказываем: можно добиться результатов, если работать профессионально и технично", - подчеркнул глава государства.

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нефть, газ, боливия, аргентина