https://1prime.ru/20250718/cme-859670444.html

Цена на палладий выросла на 4%

Цена на палладий выросла на 4% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Цена на палладий выросла на 4%

Стоимость фьючерса на палладий в пятницу растет на 4%, поднявшись до 1350 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:23+0300

2025-07-18T14:23+0300

2025-07-18T14:23+0300

экономика

рынок

торги

палладий

https://cdnn.1prime.ru/img/83070/12/830701251_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_d13f8f1549bc3ca47daa48ef8bad9c12.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в пятницу растет на 4%, поднявшись до 1350 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 14.19 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 4,06% - до 1 354,5 доллара за тройскую унцию, максимально в ходе торгов показатель составлял 1366,5 доллара. Цена поднялась до отметки в 1350 долларов впервые с 11 августа 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 22% после увеличения на 14% в июне и на 4% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.

https://1prime.ru/20250716/palladium-859577902.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, палладий