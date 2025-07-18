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Цена на палладий выросла на 4%
Цена на палладий выросла на 4% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Цена на палладий выросла на 4%
Стоимость фьючерса на палладий в пятницу растет на 4%, поднявшись до 1350 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:23+0300
2025-07-18T14:23+0300
2025-07-18T14:23+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в пятницу растет на 4%, поднявшись до 1350 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 14.19 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 4,06% - до 1 354,5 доллара за тройскую унцию, максимально в ходе торгов показатель составлял 1366,5 доллара. Цена поднялась до отметки в 1350 долларов впервые с 11 августа 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 22% после увеличения на 14% в июне и на 4% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
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рынок, торги, палладий
Экономика, Рынок, Торги, палладий
Цена на палладий выросла на 4%
CME: цена на палладий поднялась до 1350 долларов впервые с августа 2023 года
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в пятницу растет на 4%, поднявшись до 1350 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 14.19 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 4,06% - до 1 354,5 доллара за тройскую унцию, максимально в ходе торгов показатель составлял 1366,5 доллара. Цена поднялась до отметки в 1350 долларов впервые с 11 августа 2023 года.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 22% после увеличения на 14% в июне и на 4% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий