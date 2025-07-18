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Вторичный авторынок Приморья вырос с начала года на 40%

Вторичный авторынок Приморья вырос с начала года на 40% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Вторичный авторынок Приморья вырос с начала года на 40%

Объём предложений на вторичном авторынке Приморского края вырос на 40% с начала 2025 года, сообщила пресс-служба автомобильного портала "Дром". | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:10+0300

2025-07-18T11:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - ПРАЙМ. Объём предложений на вторичном авторынке Приморского края вырос на 40% с начала 2025 года, сообщила пресс-служба автомобильного портала "Дром". "На 40% вырос объем предложений на вторичном авторынке Приморья с начала года. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом растет с начала года в Приморье. В июне рост достиг 38% к январю. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей с учетом дорогих и бюджетных вариантов снизилась на 5% до 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Объем рынка автомобилей увеличился на 31% благодаря росту числа предложений подержанных автомобилей. Как сообщает аналитик "Дрома" Сергей Лагурев, слова которого приводит пресс-служба, продавцы, заинтересованные в оперативной продаже автомобилей, вынуждены снижать цены. В отпускной сезон продажи машин зачастую идут на спад, поэтому тренд на снижение стоимости может продлиться. Однако автомобили популярных моделей, скорее всего, это не затронет из-за спроса на них. На вторичном рынке наблюдается рост предложения автомобилей всех стран-производителей. Больше всего этот показатель у китайских моделей — 54% к январю. Средняя стоимость при этом упала почти на 6% до 2,7 миллиона рублей. Немецких автомобилей с пробегом на рынке стало на 48% больше с начала года. Текущая цена на них на 10% ниже январской отметки в 3,5 миллиона рублей. Количество предложений подержанных японских машин возросло на 39%, а их стоимость снизилась на 4,4%, установившись до 1,4 миллиона рублей. Отмечено 38% увеличение количества предложений корейских авто с пробегом на 38%, при этом средняя стоимость их снизилась на 1%, составив 2 миллиона рублей. Наименьший прирост количества предложений показали отечественные модели — на 33% с начала 2025 года. Их средняя стоимость упала на 4% до 591 тысяч рублей. На 28% увеличилось количество объявлений о подержанных автомобилях из других европейских стран и американских марок. При этом их средняя стоимость поднялась на 1%, достигнув 2,7 миллиона рублей.

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бизнес, россия, финансы, приморье, приморский край, дром