Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250718/eksperty-859677114.html
Эксперты оценили запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти
Эксперты оценили запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти
Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:32+0300
2025-07-18T15:32+0300
энергетика
бизнес
нефть
запад
рф
сша
игорь юшков
владимир путин
ес
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических цепочек, что станет головной болью для самих европейских компаний, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил ранее в пятницу Совет ЕС. "Это дополнительная головная боль европейским покупателям нефтепродуктов. Это дополнительная головная боль чиновникам, которым придется заниматься отслеживанием происхождения тех или иных нефтепродуктов. Но это реакция не на нас", - прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. По его словам, такое решение - это фактически ответ Еврокомиссии на ту критику, с которой она столкнулась, что при том, что Европа сама отказалась от российских энергоресурсов, на этом теперь стали зарабатывать другие страны. Тем не менее, на рынке фактически снова просто произойдет перестройка логистических цепочек. Нефтепродукты, сделанные из российского сырья, могут пойти не в Европу, а на другие рынки, включая США, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И европейским компаниям придется либо искать другие нефтепродукты, либо платить за нефть больше, чтобы ее у себя перерабатывать. "Они уже себе ограничили поставщиков, они от российской нефти отказались, от иранской отказались, венесуэльскую не покупают и так далее. То есть уже существенно меньше поставщиков. Поэтому в любом случае это путь к повышению цен на топливо на самом европейском рынке", - добавил Юшков. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250718/neft-859672632.html
запад
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нефть, запад, рф, сша, игорь юшков, владимир путин, ес, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Бизнес, Нефть, ЗАПАД, РФ, США, Игорь Юшков, Владимир Путин, ЕС, Фонд национальной энергетической безопасности
15:32 18.07.2025
 
Эксперты оценили запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти

Запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти станет головной болью для ЕС

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических цепочек, что станет головной болью для самих европейских компаний, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил ранее в пятницу Совет ЕС.
"Это дополнительная головная боль европейским покупателям нефтепродуктов. Это дополнительная головная боль чиновникам, которым придется заниматься отслеживанием происхождения тех или иных нефтепродуктов. Но это реакция не на нас", - прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
По его словам, такое решение - это фактически ответ Еврокомиссии на ту критику, с которой она столкнулась, что при том, что Европа сама отказалась от российских энергоресурсов, на этом теперь стали зарабатывать другие страны.
Тем не менее, на рынке фактически снова просто произойдет перестройка логистических цепочек. Нефтепродукты, сделанные из российского сырья, могут пойти не в Европу, а на другие рынки, включая США, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И европейским компаниям придется либо искать другие нефтепродукты, либо платить за нефть больше, чтобы ее у себя перерабатывать.
"Они уже себе ограничили поставщиков, они от российской нефти отказались, от иранской отказались, венесуэльскую не покупают и так далее. То есть уже существенно меньше поставщиков. Поэтому в любом случае это путь к повышению цен на топливо на самом европейском рынке", - добавил Юшков.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
14:46
 
ЭнергетикаБизнесНефтьЗАПАДРФСШАИгорь ЮшковВладимир ПутинЕСФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала