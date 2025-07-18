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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару - 18.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару
Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:39+0300
2025-07-18T09:39+0300
спецоперация на украине
общество
энергодар
украина
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов. "Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. "В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
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общество , энергодар, украина, запорожская аэс
Спецоперация на Украине, Общество , Энергодар, УКРАИНА, Запорожская АЭС
09:39 18.07.2025
 
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару

Мэр Энергодара Пухов: ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада.
"В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
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Спецоперация на УкраинеОбществоЭнергодарУКРАИНАЗапорожская АЭС
 
 
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