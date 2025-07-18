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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару - 18.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару
Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:39+0300
2025-07-18T09:39+0300
2025-07-18T09:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов. "Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. "В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
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Спецоперация на Украине, Общество , Энергодар, УКРАИНА, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару
Мэр Энергодара Пухов: ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада.
"В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.
Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС