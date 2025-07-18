https://1prime.ru/20250718/energodar-859649537.html

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару - 18.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару

Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:39+0300

2025-07-18T09:39+0300

2025-07-18T09:39+0300

спецоперация на украине

общество

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Украинские войска минувшей ночью нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару удар из ствольной артиллерии, ранена местная жительница, сообщил мэр города Максим Пухов. "Ночью ВФУ (военные формирования Украины – ред.) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть №145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. "В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Будьте осторожны. Враг стремится запугать жителей Энергодара и не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре", - отметил Пухов.

https://1prime.ru/20250710/energodar-859357052.html

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общество , энергодар, украина, запорожская аэс