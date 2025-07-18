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Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа
Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа - 18.07.2025, ПРАЙМ
Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа
Норвежская Equinor договорилась с немецким химическим концерном BASF о долгосрочных поставках газа сроком на 10 лет, сообщается в релизе Equinor. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:44+0300
2025-07-18T10:44+0300
энергетика
газ
европа
норвегия
equinor
basf
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Норвежская Equinor договорилась с немецким химическим концерном BASF о долгосрочных поставках газа сроком на 10 лет, сообщается в релизе Equinor. "BASF и Equinor подписали долгосрочное стратегическое соглашение о ежегодных поставках до 23 тераватт-часов природного газа в течение десяти лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что такой объем эквивалентен примерно 2 миллиардам кубометров природного газа в год, поставки начнутся 1 октября 2025 года. В релизе отмечается, что контракт обеспечивает значительную долю потребностей BASF в природном газе в Европе. Немецкая компания при этом использует природный газ и как энергоноситель, и как сырье для производства основных химических веществ, указывается в сообщении. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 31 марта 2025 года составлял 111 408 сотрудников.
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газ, европа, норвегия, equinor, basf
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, Equinor, BASF
10:44 18.07.2025
 
Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа

Норвежская Equinor договорилась с BASF о поставках газа на десять лет

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Газокомпрессорная станция
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Норвежская Equinor договорилась с немецким химическим концерном BASF о долгосрочных поставках газа сроком на 10 лет, сообщается в релизе Equinor.
"BASF и Equinor подписали долгосрочное стратегическое соглашение о ежегодных поставках до 23 тераватт-часов природного газа в течение десяти лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такой объем эквивалентен примерно 2 миллиардам кубометров природного газа в год, поставки начнутся 1 октября 2025 года.
В релизе отмечается, что контракт обеспечивает значительную долю потребностей BASF в природном газе в Европе. Немецкая компания при этом использует природный газ и как энергоноситель, и как сырье для производства основных химических веществ, указывается в сообщении.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 31 марта 2025 года составлял 111 408 сотрудников.
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