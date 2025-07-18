https://1prime.ru/20250718/equinor--859654120.html

Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа

Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа - 18.07.2025, ПРАЙМ

Equinor и BASF договорились о долгосрочных поставках газа

Норвежская Equinor договорилась с немецким химическим концерном BASF о долгосрочных поставках газа сроком на 10 лет, сообщается в релизе Equinor. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:44+0300

2025-07-18T10:44+0300

2025-07-18T10:44+0300

энергетика

газ

европа

норвегия

equinor

basf

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Норвежская Equinor договорилась с немецким химическим концерном BASF о долгосрочных поставках газа сроком на 10 лет, сообщается в релизе Equinor. "BASF и Equinor подписали долгосрочное стратегическое соглашение о ежегодных поставках до 23 тераватт-часов природного газа в течение десяти лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что такой объем эквивалентен примерно 2 миллиардам кубометров природного газа в год, поставки начнутся 1 октября 2025 года. В релизе отмечается, что контракт обеспечивает значительную долю потребностей BASF в природном газе в Европе. Немецкая компания при этом использует природный газ и как энергоноситель, и как сырье для производства основных химических веществ, указывается в сообщении. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Штат компании по состоянию на 31 марта 2025 года составлял 111 408 сотрудников.

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газ, европа, норвегия, equinor, basf