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Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении

Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении - 18.07.2025, ПРАЙМ

Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении

Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T06:40+0300

2025-07-18T06:40+0300

2025-07-18T06:40+0300

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никол пашинян

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян. Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, армения, рф, ереван, никол пашинян, алексей оверчук, ес, еаэс