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Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении
Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении - 18.07.2025, ПРАЙМ
Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении
Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T06:40+0300
2025-07-18T06:40+0300
2025-07-18T06:40+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян.
Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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РОССИЯ, Экономика, АРМЕНИЯ, РФ, Ереван, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, ЕС, ЕАЭС
Глава Союза армян России назвал Россию стратегическим партнером Армении
Глава Союза армян России Абрамян: Россия есть и будет стратегическим партнером Армении
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ, Полина Ковалева. Россия есть и будет стратегическим партнером Армении, это в интересах самой Армении и ее граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Что касается России, Россия есть и будет нашим стратегическим партнером. Это будет правильно, это во имя интересов армян, армянского государства", - сказал Абрамян.
Он также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян действует не в интересах страны.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.