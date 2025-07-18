https://1prime.ru/20250718/import-859654312.html
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:48+0300
2025-07-18T10:48+0300
2025-07-18T10:59+0300
энергетика
нефть
эстония
рф
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859653094.html
эстония
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, эстония, рф, ес, мид
Энергетика, Нефть, ЭСТОНИЯ, РФ, ЕС, МИД
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
МИД Эстонии: ЕС вводит запрет на импорт из 3-х стран нефтепродуктов из нефти РФ