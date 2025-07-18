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ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти

ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:48+0300

2025-07-18T10:48+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

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нефть, эстония, рф, ес, мид