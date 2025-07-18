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ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:48+0300
2025-07-18T10:59+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
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нефть, эстония, рф, ес, мид
Энергетика, Нефть, ЭСТОНИЯ, РФ, ЕС, МИД
10:48 18.07.2025 (обновлено: 10:59 18.07.2025)
 
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти

МИД Эстонии: ЕС вводит запрет на импорт из 3-х стран нефтепродуктов из нефти РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии.
"Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
В Эстонии заявили о начале работы над 19-м пакетом санкций ЕС против России
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