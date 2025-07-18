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МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/inflyatsiya-859688788.html
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% - 18.07.2025, ПРАЙМ
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T19:34+0300
2025-07-18T19:34+0300
экономика
россия
рф
александр новак
инфляция
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина. По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провел совещание по текущей экономической ситуации. Участники обсудили итоги работы экономического блока в мае и за первые пять месяцев 2025 года. "Было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - указано в сообщении. Также указано, что рост ВВП составил 1,5% по итогам пяти месяцев, а инвестиции в первом квартале выросли на 8,7%. "Продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно в январе-мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%. Строительная отрасль прибавила 5,5%, химический комплекс продемонстрировал прирост в 3,5%. Текущие показатели наблюдаются на фоне рекордно низкой безработицы, которая составила 2,3% в январе–мае 2025 года", - следует из релиза. Также в ходе совещания были рассмотрены итоги мониторинга системообразующих организаций за январь–июнь 2025 года. "По итогам совещания Александр Новак поручил федеральным органам власти продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство", - заключили в кабмине.
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россия, рф, александр новак, инфляция, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, инфляция, Минэкономразвития РФ
19:34 18.07.2025
 
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%

Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%

© Фото : Пресс-служба Х5 GroupПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : Пресс-служба Х5 Group
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.
По информации пресс-службы, вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провел совещание по текущей экономической ситуации. Участники обсудили итоги работы экономического блока в мае и за первые пять месяцев 2025 года.
"Было отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - указано в сообщении.
Также указано, что рост ВВП составил 1,5% по итогам пяти месяцев, а инвестиции в первом квартале выросли на 8,7%.
"Продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Наиболее активно в январе-мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%. Строительная отрасль прибавила 5,5%, химический комплекс продемонстрировал прирост в 3,5%. Текущие показатели наблюдаются на фоне рекордно низкой безработицы, которая составила 2,3% в январе–мае 2025 года", - следует из релиза.
Также в ходе совещания были рассмотрены итоги мониторинга системообразующих организаций за январь–июнь 2025 года. "По итогам совещания Александр Новак поручил федеральным органам власти продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство", - заключили в кабмине.
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ЭкономикаРОССИЯРФАлександр НовакинфляцияМинэкономразвития РФ
 
 
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