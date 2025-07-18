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В Казахстане завершили плановые работы на нефтехимическом заводе
В Казахстане завершили плановые работы на нефтехимическом заводе - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Казахстане завершили плановые работы на нефтехимическом заводе
Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане завершил планово-предупредительные работы, начавшиеся месяц назад, сообщает в пятницу пресс-служба национального | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T07:32+0300
2025-07-18T07:32+0300
2025-07-18T07:32+0300
энергетика
нефть
экономика
казахстан
казмунайгаз
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АЛМА-АТА, 18 июл - ПРАЙМ. Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане завершил планово-предупредительные работы, начавшиеся месяц назад, сообщает в пятницу пресс-служба национального оператора нефтегазовой отрасли республики "Казмунайгаза".
"На Павлодарском нефтехимическом завод (ПНХЗ - дочернее предприятие "Казмунайгаза") успешно завершились планово-предупредительные работы (ППР). Эти работы обеспечивают бесперебойную и безопасную деятельность предприятия, а также соблюдение экологических стандартов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нефтегазовой компании.
Сообщается, что в рамках работ на заводе прошли проверку и экспертизу 137 единиц оборудования, работающего под давлением, 16 секций технологических печей и более 930 трубопроводов общей протяженностью свыше 140 тысяч погонных метров. Также отремонтировали 78 единиц насосно-компрессорного оборудования и провели плановую проверку приборов, автоматики и электрооборудования.
Кроме того, сообщается, что на установке первичной переработки нефти проведена масштабная замена электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Помимо этого, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн, пояснили в компании.
"С целью повышения качества выпускаемой продукции выполнена замена внутренних устройств технологических колонн: К-102 на установке первичной переработки нефти, колонн К-101, К-105, К-108, К-601 комплекса глубокой переработки нефти, а также К-201 производства серы и колонны К-1 установки замедленного коксования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятые меры позволяют поддерживать оборудование в стабильном состоянии и повышать эффективность производства на ПНХЗ. В "Казмунайгазе" уточнили, что к работам было привлечено 1310 специалистов и задействовано 107 единиц автомобильной и специальной техники.
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нефть, казахстан, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, Экономика, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз
В Казахстане завершили плановые работы на нефтехимическом заводе
"Казмунайгаз": Павлодарский нефтехимический завод завершил плановые работы
АЛМА-АТА, 18 июл - ПРАЙМ. Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане завершил планово-предупредительные работы, начавшиеся месяц назад, сообщает в пятницу пресс-служба национального оператора нефтегазовой отрасли республики "Казмунайгаза".
"На Павлодарском нефтехимическом завод (ПНХЗ - дочернее предприятие "Казмунайгаза") успешно завершились планово-предупредительные работы (ППР). Эти работы обеспечивают бесперебойную и безопасную деятельность предприятия, а также соблюдение экологических стандартов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нефтегазовой компании.
Сообщается, что в рамках работ на заводе прошли проверку и экспертизу 137 единиц оборудования, работающего под давлением, 16 секций технологических печей и более 930 трубопроводов общей протяженностью свыше 140 тысяч погонных метров. Также отремонтировали 78 единиц насосно-компрессорного оборудования и провели плановую проверку приборов, автоматики и электрооборудования.
Кроме того, сообщается, что на установке первичной переработки нефти проведена масштабная замена электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Помимо этого, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн, пояснили в компании.
"С целью повышения качества выпускаемой продукции выполнена замена внутренних устройств технологических колонн: К-102 на установке первичной переработки нефти, колонн К-101, К-105, К-108, К-601 комплекса глубокой переработки нефти, а также К-201 производства серы и колонны К-1 установки замедленного коксования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятые меры позволяют поддерживать оборудование в стабильном состоянии и повышать эффективность производства на ПНХЗ. В "Казмунайгазе" уточнили, что к работам было привлечено 1310 специалистов и задействовано 107 единиц автомобильной и специальной техники.