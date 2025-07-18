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Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам - 18.07.2025, ПРАЙМ
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам
Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T02:54+0300
2025-07-18T02:54+0300
2025-07-18T02:54+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN.
Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу.
Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC).
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, конгресс сша
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Конгресс США
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам
Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующие рынок криптовалют
ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN.
Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу.
Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC).
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).