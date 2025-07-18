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Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам - 18.07.2025, ПРАЙМ
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам
Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T02:54+0300
2025-07-18T02:54+0300
финансы
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу. Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC). Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, конгресс сша
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Конгресс США
02:54 18.07.2025
 
Конгресс США одобрил три законопроекта по криптовалютам

Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующие рынок криптовалют

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ВАШИНГТОН, 18 июл - ПРАЙМ. Конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, следует из трансляции голосования на телеканале C-SPAN.
Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и теперь отправится на подпись Трампу.
Законопроектам Clarity Act и Anti-CBDC Act еще предстоит получить одобрение сената. Первый подразумевает передачу регуляторных функций от Комиссии по ценным бумагам, известной своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам при предыдущем президенте США Джо Байдене, к Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Второй законопроект запрещает Федеральной резервной системе (ФРС) выпускать свою цифровую валюту (цифровые деньги, эмитентом которых является центробанк страны в мире известны как CBDC).
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампДжо БайденКонгресс США
 
 
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