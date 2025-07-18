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Назван самый быстрый маршрут из Москвы в Геленджик - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Назван самый быстрый маршрут из Москвы в Геленджик
Назван самый быстрый маршрут из Москвы в Геленджик - 18.07.2025, ПРАЙМ
Назван самый быстрый маршрут из Москвы в Геленджик
Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T00:27+0300
2025-07-18T00:27+0300
туризм
бизнес
россия
геленджик
москва
сочи
атор
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через Сочи, подсчитало РИА Новости на основе данных онлайн-расписаний. Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи - 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход "Комета", что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов - 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде "Ласточка" до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов. "При выборе билетов на самолет, поезд или автобус для многих туристов большую роль будет играть цена. Но те пассажиры, для которых принципиальнее минимальное время в пути от дома до курорта, разумеется, предпочтут авиатранспорт поезду или автобусу, особенно жители наиболее отдалённых от Геленджика городов", - рассказал РИА Новости вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. Первый рейс туда выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а позже присоединятся авиаперевозчики "Уральские авиалинии" - с рейсами из Москвы с 24 июля и S7 - полетами из Новосибирска с 7 августа, а из Москвы - с 8 августа. Smartavia начнет летать в Геленджик из Санкт-Петербурга с 6 августа. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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туризм, бизнес, россия, геленджик, москва, сочи, атор, аэрофлот, уральские авиалинии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, МОСКВА, СОЧИ, АТОР, Аэрофлот, Уральские авиалинии
00:27 18.07.2025
 
Назван самый быстрый маршрут из Москвы в Геленджик

Путь из Москвы в Геленджик после открытия аэропорта займет почти в два раза меньше времени

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через Сочи, подсчитало РИА Новости на основе данных онлайн-расписаний.
Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи - 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход "Комета", что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов - 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде "Ласточка" до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов.
"При выборе билетов на самолет, поезд или автобус для многих туристов большую роль будет играть цена. Но те пассажиры, для которых принципиальнее минимальное время в пути от дома до курорта, разумеется, предпочтут авиатранспорт поезду или автобусу, особенно жители наиболее отдалённых от Геленджика городов", - рассказал РИА Новости вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. Первый рейс туда выполнит авиакомпания "Аэрофлот", а позже присоединятся авиаперевозчики "Уральские авиалинии" - с рейсами из Москвы с 24 июля и S7 - полетами из Новосибирска с 7 августа, а из Москвы - с 8 августа. Smartavia начнет летать в Геленджик из Санкт-Петербурга с 6 августа.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
 
ТуризмБизнесРОССИЯГеленджикМОСКВАСОЧИАТОРАэрофлотУральские авиалинии
 
 
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