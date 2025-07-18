https://1prime.ru/20250718/medvedev-859675367.html

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев - 18.07.2025, ПРАЙМ

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев

Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T15:10+0300

2025-07-18T15:10+0300

2025-07-18T15:10+0300

политика

россия

дмитрий медведев

ес

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859675207_0:20:2679:1527_1920x0_80_0_0_f687c82535b761c387a1cc15f416dfbf.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По словам политика, Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.

https://1prime.ru/20250715/medvedev-859487839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, ес, совбез