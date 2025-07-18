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Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев - 18.07.2025, ПРАЙМ
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:10+0300
2025-07-18T15:10+0300
2025-07-18T15:10+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По словам политика, Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
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россия, дмитрий медведев, ес, совбез
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ЕС, Совбез
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Медведев: разгром киевского режима продолжится, несмотря на новые санкции ЕС
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По словам политика, Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой.
Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
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