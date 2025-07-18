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"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины
"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указывая на неудачи политики Европейского Союза в отношении... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:09+0300
2025-07-18T17:09+0300
политика
украина
германия
урсула фон дер ляйен
кир стармер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указывая на неудачи политики Европейского Союза в отношении Украины. Об этом пишет Bild."Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Совместная политика в отношении Украины также "требовала много усилий". Это была откровенная нападка на фон дер Ляйен, возглавляющую Еврокомиссию с 2019 года", — сказано в материале.На пресс-конференции в Берлине Мерц добавил, что необходимо улучшить ситуацию в ЕС для эффективного противостояния современным вызовам. Он подчеркнул важность реформ, чтобы обеспечить более быстрое и слаженное реагирование на кризисы.В ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером, состоявшейся в четверг, Мерц заявил о необходимости прояснить вопросы замены европейских систем вооружения, передаваемых Украине. В частности, он упомянул батареи Patriot и отметил, что важным является понимание того, как эти системы будут заменяться из американских запасов. Он также напомнил о недавнем соглашении между США и Германией о поставках систем Patriot для Украины, которые будут восполнены американскими ресурсами.
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украина, германия, урсула фон дер ляйен, кир стармер, фридрих мерц, ес, bild
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Фридрих Мерц, ЕС, Bild
17:09 18.07.2025
 
"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины

Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале политики ЕС по Украине

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указывая на неудачи политики Европейского Союза в отношении Украины. Об этом пишет Bild.
"Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Совместная политика в отношении Украины также "требовала много усилий". Это была откровенная нападка на фон дер Ляйен, возглавляющую Еврокомиссию с 2019 года", — сказано в материале.
На пресс-конференции в Берлине Мерц добавил, что необходимо улучшить ситуацию в ЕС для эффективного противостояния современным вызовам. Он подчеркнул важность реформ, чтобы обеспечить более быстрое и слаженное реагирование на кризисы.
В ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером, состоявшейся в четверг, Мерц заявил о необходимости прояснить вопросы замены европейских систем вооружения, передаваемых Украине. В частности, он упомянул батареи Patriot и отметил, что важным является понимание того, как эти системы будут заменяться из американских запасов. Он также напомнил о недавнем соглашении между США и Германией о поставках систем Patriot для Украины, которые будут восполнены американскими ресурсами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Вчера, 18:50
 
ПолитикаУКРАИНАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерФридрих МерцЕСBild
 
 
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