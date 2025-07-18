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Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке - 18.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:51+0300
2025-07-18T08:51+0300
2025-07-18T08:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до 67,81доллара. В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы. Согласно этому решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона. "В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти остаются стабильными, и рынок будет оставаться довольно активным в течение этого квартала", - цитирует агентство Рейтер прогнозы аналитиков ING.
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нефть, рынок, иракский курдистан, ирак, ing
Энергетика, Нефть, Рынок, Иракский Курдистан, ИРАК, ING
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке
Цена на нефть Brent растет до 69,78 доллара за баррель
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до 67,81доллара.
В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы.
Согласно этому решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона.
"В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти остаются стабильными, и рынок будет оставаться довольно активным в течение этого квартала", - цитирует агентство Рейтер прогнозы аналитиков ING.
Мировые цены на нефть продолжают расти