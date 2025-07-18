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Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке

Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке - 18.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:51+0300

2025-07-18T08:51+0300

2025-07-18T08:51+0300

энергетика

нефть

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иракский курдистан

ирак

ing

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до 67,81доллара. В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы. Согласно этому решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона. "В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти остаются стабильными, и рынок будет оставаться довольно активным в течение этого квартала", - цитирует агентство Рейтер прогнозы аналитиков ING.

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нефть, рынок, иракский курдистан, ирак, ing