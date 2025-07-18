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Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке - 18.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:51+0300
2025-07-18T08:51+0300
энергетика
нефть
рынок
иракский курдистан
ирак
ing
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до 67,81доллара. В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы. Согласно этому решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона. "В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти остаются стабильными, и рынок будет оставаться довольно активным в течение этого квартала", - цитирует агентство Рейтер прогнозы аналитиков ING.
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нефть, рынок, иракский курдистан, ирак, ing
Энергетика, Нефть, Рынок, Иракский Курдистан, ИРАК, ING
08:51 18.07.2025
 
Нефть дорожает на фоне стабилизации предложения на рынке

Цена на нефть Brent растет до 69,78 доллара за баррель

© Сергей Захаров%Нефть, бурение
%Нефть, бурение
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,4%, до 67,81доллара.
В четверг стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через федеральную компанию по экспорту взамен на оплату фиксированной суммы.
Согласно этому решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но часть нефти его власти будут оставлять на нужды региона.
"В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти остаются стабильными, и рынок будет оставаться довольно активным в течение этого квартала", - цитирует агентство Рейтер прогнозы аналитиков ING.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Мировые цены на нефть продолжают расти
Вчера, 17:58
 
ЭнергетикаНефтьРынокИракский КурдистанИРАКING
 
 
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