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Эксперты оценили снижение потолка цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили снижение потолка цен на российскую нефть
Эксперты оценили снижение потолка цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили снижение потолка цен на российскую нефть
Снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза никак не повлияет на поставки и на мировой рынок в целом, это больше "имиджевая история", заявили... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:42+0300
2025-07-18T13:42+0300
энергетика
нефть
сша
европа
кая каллас
игорь юшков
ес
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза никак не повлияет на поставки и на мировой рынок в целом, это больше "имиджевая история", заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новые ограничения предполагают снижение потолка цен на российскую нефть. По данным агентства Рейтер, потолок цены будет снижет с 60 до 47,6 доллара за баррель. "Изменение потолка цены, это скорее имиджевая история, которой европейцы показывают, что очень сильно давят, что это жесткий пакет, что, видите, вот опустили, значит, стало хуже для России. На самом деле, с точки зрения потолка цены, я думаю, что ничего абсолютно не изменится. То есть мы как вывозили свою нефть, так и будем вывозить, и в этом плане для нас это ничего не значит", - прокомментировал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт отметил, что в этот раз потолок понижается только странами Евросоюза, хотя ранее он вводился и странами G7, включая США. То есть теперь синхронность между разными юрисдикциями утеряна, объяснил он. В то же время, потолок цены - это, по сути, доступ к западной экосистеме морских перевозок: перевозчикам, страховщикам, брокерам, финансистам, сказал, в свою очередь, замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. При этом Европа уже давно в рамках эмбарго не закупает российскую нефть по морю. "Само по себе введение изменений в этот самый потолок особого влияния не окажет. Более 70% нашей нефти, перевозимой морем, перевозится вне западной экосистемы", - добавил Фролов.
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нефть, сша, европа, кая каллас, игорь юшков, ес, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, Кая Каллас, Игорь Юшков, ЕС, Фонд национальной энергетической безопасности
13:42 18.07.2025
 
Эксперты оценили снижение потолка цен на российскую нефть

Эксперты Юшков: снижение потолка цен на российскую нефть не повлияет на поставки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза никак не повлияет на поставки и на мировой рынок в целом, это больше "имиджевая история", заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новые ограничения предполагают снижение потолка цен на российскую нефть. По данным агентства Рейтер, потолок цены будет снижет с 60 до 47,6 доллара за баррель.
"Изменение потолка цены, это скорее имиджевая история, которой европейцы показывают, что очень сильно давят, что это жесткий пакет, что, видите, вот опустили, значит, стало хуже для России. На самом деле, с точки зрения потолка цены, я думаю, что ничего абсолютно не изменится. То есть мы как вывозили свою нефть, так и будем вывозить, и в этом плане для нас это ничего не значит", - прокомментировал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт отметил, что в этот раз потолок понижается только странами Евросоюза, хотя ранее он вводился и странами G7, включая США. То есть теперь синхронность между разными юрисдикциями утеряна, объяснил он.
В то же время, потолок цены - это, по сути, доступ к западной экосистеме морских перевозок: перевозчикам, страховщикам, брокерам, финансистам, сказал, в свою очередь, замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. При этом Европа уже давно в рамках эмбарго не закупает российскую нефть по морю.
"Само по себе введение изменений в этот самый потолок особого влияния не окажет. Более 70% нашей нефти, перевозимой морем, перевозится вне западной экосистемы", - добавил Фролов.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
10:48
 
ЭнергетикаНефтьСШАЕВРОПАКая КалласИгорь ЮшковЕСФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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