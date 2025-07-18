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СМИ: США не определились с позицией по новому потолку цен на нефть из РФ

СМИ: США не определились с позицией по новому потолку цен на нефть из РФ - 18.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не определились с позицией по новому потолку цен на нефть из РФ

Страны G7, кроме США, намерены присоединиться к снижению потолка цены на нефть из России, о котором договорились в ЕС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:08+0300

2025-07-18T14:08+0300

2025-07-18T14:08+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Страны G7, кроме США, намерены присоединиться к снижению потолка цены на нефть из России, о котором договорились в ЕС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. Ранее агентство Рейтер сообщало, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель. "США пока не определились с позицией по новому потолку. Однако другие страны G7 намерены присоединиться к европейскому механизму", - говорится в сообщении агентства. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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нефть, запад, рф, сша, кая каллас, владимир путин, ес