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ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть
ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть
ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:29+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.
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нефть, рф, сша, ес
Энергетика, Нефть, РФ, США, ЕС
ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть
ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС.
"ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти