https://1prime.ru/20250718/neft-859671089.html

ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть

ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть

ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:29+0300

2025-07-18T14:29+0300

2025-07-18T14:36+0300

энергетика

нефть

рф

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "ЕС снижает максимальную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов США за баррель, чтобы привести её в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения её эффективности", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250718/import-859654312.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, сша, ес