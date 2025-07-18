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ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии

ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии

Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:40+0300

2025-07-18T14:40+0300

2025-07-18T14:40+0300

энергетика

нефть

чехия

ес

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.

https://1prime.ru/20250715/chekhiya-859528694.html

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нефть, чехия, ес