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ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии
ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии
Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:40+0300
2025-07-18T14:40+0300
2025-07-18T14:40+0300
энергетика
нефть
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ес
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. "Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.
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нефть, чехия, ес
Энергетика, Нефть, ЧЕХИЯ, ЕС
ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии
Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из России для Чехии
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС.
"Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.
Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений у США для Украины