https://1prime.ru/20250718/neft-859672632.html
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:46+0300
2025-07-18T14:46+0300
2025-07-18T14:46+0300
энергетика
нефть
канада
норвегия
швейцария
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859672472_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_cbbfc47e8cfd7b051b7ac502686f1dd1.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета. "Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
https://1prime.ru/20250718/neft-859672059.html
канада
норвегия
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859672472_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_9584f01919c8a82f730d78903a42b640.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, канада, норвегия, швейцария, ес
Энергетика, Нефть, КАНАДА, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета.
"Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии