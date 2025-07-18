https://1prime.ru/20250718/neft-859672632.html

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти

ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:46+0300

2025-07-18T14:46+0300

2025-07-18T14:46+0300

энергетика

нефть

канада

норвегия

швейцария

ес

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета. "Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

https://1prime.ru/20250718/neft-859672059.html

канада

норвегия

швейцария

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нефть, канада, норвегия, швейцария, ес