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ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:46+0300
2025-07-18T14:46+0300
энергетика
нефть
канада
норвегия
швейцария
ес
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета. "Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
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нефть, канада, норвегия, швейцария, ес
Энергетика, Нефть, КАНАДА, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС
14:46 18.07.2025
 
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти

ЕС запретил импорт из третьих стран нефтепродуктов, сделанных из российской нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета.
"Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ЭнергетикаНефтьКАНАДАНОРВЕГИЯШВЕЙЦАРИЯЕС
 
 
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