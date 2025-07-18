https://1prime.ru/20250718/neft-859673531.html

Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России

Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России

Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:48+0300

2025-07-18T14:48+0300

2025-07-18T14:48+0300

экономика

нефть

торги

сша

эстония

европа

ес

мид

rabobank

https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и нефтепродуктов из нее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 70,11 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,25 доллара. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Также в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Пакет санкций поднял цены на нефть на фоне опасений по поводу поставок дизельного топлива в Европу. Рост цен на дизельное топливо поддерживал цены на сырую нефть на высоком уровне в течение последних нескольких недель", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит (Florence Schmit). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.

https://1prime.ru/20250718/sovet--859671407.html

сша

эстония

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, сша, эстония, европа, ес, мид, rabobank