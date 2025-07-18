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Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России
Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России - 18.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России
Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:48+0300
2025-07-18T14:48+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и нефтепродуктов из нее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 70,11 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,25 доллара. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Также в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Пакет санкций поднял цены на нефть на фоне опасений по поводу поставок дизельного топлива в Европу. Рост цен на дизельное топливо поддерживал цены на сырую нефть на высоком уровне в течение последних нескольких недель", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит (Florence Schmit). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.
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нефть, торги, сша, эстония, европа, ес, мид, rabobank
Экономика, Нефть, Торги, США, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, МИД, Rabobank
14:48 18.07.2025
 
Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России

Нефть дорожает на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС против России

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / ping han
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и нефтепродуктов из нее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 70,11 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,25 доллара.
Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель.
Также в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии.
"Пакет санкций поднял цены на нефть на фоне опасений по поводу поставок дизельного топлива в Европу. Рост цен на дизельное топливо поддерживал цены на сырую нефть на высоком уровне в течение последних нескольких недель", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит (Florence Schmit).
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России
14:37
 
ЭкономикаНефтьТоргиСШАЭСТОНИЯЕВРОПАЕСМИДRabobank
 
 
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