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Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.07.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T20:41+0300

2025-07-18T20:41+0300

2025-07-18T20:41+0300

энергетика

нефть

сша

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ук альфа-капитал

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 69,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 67,38 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. По словам портфельного управляющего по акциям УК "Альфа-Капитал" Никиты Зевакина, для сырьевого сектора проявилась поддержка со стороны геополитических рисков и сезонного спроса. "Ключевым драйвером сегодняшнего роста стали события в Иракском Курдистане. Нефтяные объекты в регионе подвергаются дрон-атакам. В результате добыча на ряде месторождений, включая Tawke и Peshkabour, приостановлена. Выпадающие потери составляют около 150 тысяч баррелей в сутки. Это спровоцировало дополнительную нервозность на рынке", - сказал РИА Новости Зевакин. В то же время, добавил аналитик, давление на нефтяные котировки оказывают риски замедления глобальной экономики, неопределенность вокруг торговой политики США, а также возможные шаги ОПЕК+ по корректировке добычи. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установок.

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сша

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нефть, сша, иракский курдистан, ук альфа-капитал, опек