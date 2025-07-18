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Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T20:41+0300
2025-07-18T20:41+0300
энергетика
нефть
сша
иракский курдистан
ук альфа-капитал
опек
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 69,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 67,38 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. По словам портфельного управляющего по акциям УК "Альфа-Капитал" Никиты Зевакина, для сырьевого сектора проявилась поддержка со стороны геополитических рисков и сезонного спроса. "Ключевым драйвером сегодняшнего роста стали события в Иракском Курдистане. Нефтяные объекты в регионе подвергаются дрон-атакам. В результате добыча на ряде месторождений, включая Tawke и Peshkabour, приостановлена. Выпадающие потери составляют около 150 тысяч баррелей в сутки. Это спровоцировало дополнительную нервозность на рынке", - сказал РИА Новости Зевакин. В то же время, добавил аналитик, давление на нефтяные котировки оказывают риски замедления глобальной экономики, неопределенность вокруг торговой политики США, а также возможные шаги ОПЕК+ по корректировке добычи. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установок.
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нефть, сша, иракский курдистан, ук альфа-капитал, опек
Энергетика, Нефть, США, Иракский Курдистан, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
20:41 18.07.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Цена нефти марки Brent опустилась до 69,27 доллара за баррель

© fotolia.com / Edelweiss%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / Edelweiss
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 69,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 67,38 доллара.
Днем нефть обеих марок дорожала. По словам портфельного управляющего по акциям УК "Альфа-Капитал" Никиты Зевакина, для сырьевого сектора проявилась поддержка со стороны геополитических рисков и сезонного спроса.
"Ключевым драйвером сегодняшнего роста стали события в Иракском Курдистане. Нефтяные объекты в регионе подвергаются дрон-атакам. В результате добыча на ряде месторождений, включая Tawke и Peshkabour, приостановлена. Выпадающие потери составляют около 150 тысяч баррелей в сутки. Это спровоцировало дополнительную нервозность на рынке", - сказал РИА Новости Зевакин.
В то же время, добавил аналитик, давление на нефтяные котировки оказывают риски замедления глобальной экономики, неопределенность вокруг торговой политики США, а также возможные шаги ОПЕК+ по корректировке добычи.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 июля их число сократилось на две – до 422 установок.
График - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Российский рынок акций повысился перед выходными
20:00
 
ЭнергетикаНефтьСШАИракский КурдистанУК Альфа-КапиталОПЕК
 
 
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