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СМИ: ЕС начнет переговоры о партнерстве со странами Персидского залива - 18.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС начнет переговоры о партнерстве со странами Персидского залива
СМИ: ЕС начнет переговоры о партнерстве со странами Персидского залива - 18.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС начнет переговоры о партнерстве со странами Персидского залива
Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:12+0300
2025-07-18T14:12+0300
экономика
нефть
персидский залив
сша
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Государства-члены ЕС одобрили начало переговоров с шестью странами Персидского залива, блок стремится расширить свое международное партнерство на фоне угроз... Трампа ввести пошлины", - говорится в сообщении. По словам источников, главы МИД ЕС в пятницу дали согласие на переговоры о заключении соглашений о стратегическом партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно Блумбергу, в ЕС ожидают, что переговоры начнутся "как можно скорее" и затронут широкий спектр вопросов, от безопасности до энергетики. Как добавляет агентство, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица планирует принять участие во встрече министров ЕС и представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в Кувейте 6 октября. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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нефть, персидский залив, сша, кувейт, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, мид, ек
Экономика, Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, КУВЕЙТ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД, ЕК
14:12 18.07.2025
 
СМИ: ЕС начнет переговоры о партнерстве со странами Персидского залива

Bloomberg: ЕС одобрил начало переговоров с шестью странами Персидского залива

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Страны ЕС одобрили начало переговоров о сотрудничестве с государствами Персидского залива на фоне угроз введения пошлин со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Государства-члены ЕС одобрили начало переговоров с шестью странами Персидского залива, блок стремится расширить свое международное партнерство на фоне угроз... Трампа ввести пошлины", - говорится в сообщении.
По словам источников, главы МИД ЕС в пятницу дали согласие на переговоры о заключении соглашений о стратегическом партнерстве с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно Блумбергу, в ЕС ожидают, что переговоры начнутся "как можно скорее" и затронут широкий спектр вопросов, от безопасности до энергетики.
Как добавляет агентство, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица планирует принять участие во встрече министров ЕС и представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в Кувейте 6 октября.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
СМИ: ЕС предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили
09:05
 
ЭкономикаНефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСШАКУВЕЙТДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСМИДЕК
 
 
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