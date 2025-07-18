https://1prime.ru/20250718/potolok-859687252.html

Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ

Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T18:27+0300

2025-07-18T18:27+0300

2025-07-18T18:27+0300

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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель. "Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250718/sovet--859671407.html

великобритания

рф

брюссель

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нефть, великобритания, рф, брюссель, ес, мид