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Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T18:27+0300
2025-07-18T18:27+0300
нефть
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рф
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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель. "Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
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нефть, великобритания, рф, брюссель, ес, мид
Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Брюссель, ЕС, МИД
18:27 18.07.2025
 
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

Великобритания вслед за ЕС объявила о снижении потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.
Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель.
"Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
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НефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯРФБрюссельЕСМИД
 
 
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