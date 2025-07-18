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Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T18:27+0300
2025-07-18T18:27+0300
2025-07-18T18:27+0300
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ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель. "Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
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Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Брюссель, ЕС, МИД
Британия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС объявила о снижении потолка цен на российскую нефть
ЛОНДОН, 18 июл - ПРАЙМ. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.
Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель.
"Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России