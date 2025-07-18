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СМИ: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цен на нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цен на нефть
СМИ: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цен на нефть - 18.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цен на нефть
Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T09:40+0300
2025-07-18T09:40+0300
энергетика
нефть
рф
ближний восток
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата. Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. "Восемнадцатый пакет санкций ЕС против России включает снижение потолка... цены на сырую нефть до приблизительно 47,6 доллара за баррель", - говорится в сообщении агентства. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ в мае 2023 года заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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рф
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нефть, рф, ближний восток, запад, урсула фон дер ляйен, ес, ек, politico
Энергетика, Нефть, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Politico
09:40 18.07.2025
 
СМИ: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цен на нефть

Reuters: новый пакет санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из России до $47,6

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что представители стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России.
"Восемнадцатый пакет санкций ЕС против России включает снижение потолка... цены на сырую нефть до приблизительно 47,6 доллара за баррель", - говорится в сообщении агентства.
В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% примерно с трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% примерно с 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ в мае 2023 года заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций
09:38
 
ЭнергетикаНефтьРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКPolitico
 
 
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