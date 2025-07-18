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Эксперт назвал ошибки водителей, которые убивают летнюю резину

Эксперт назвал ошибки водителей, которые убивают летнюю резину - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал ошибки водителей, которые убивают летнюю резину

Летом многие водители, чувствуя уверенное сцепление шин с дорогой, ездят быстрее, чем в холодное время года. Однако мало кто задумывается, как эти летние... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T02:02+0300

2025-07-18T02:02+0300

2025-07-18T02:02+0300

шины

автомобильные шины

общество

резина

авто

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Летом многие водители, чувствуя уверенное сцепление шин с дорогой, ездят быстрее, чем в холодное время года. Однако мало кто задумывается, как эти летние особенности эксплуатации машин вкупе с жаркой погодой влияют на автомобильные шины. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.1. Неправильное давление в шинахОдна из самых распространенных ошибок водителей – неправильное давление в шинах. “При недостаточном давлении шина продавливается под весом автомобиля, из-за чего сильнее изнашивается ее боковая часть и плечевые зоны протектора. Это значительно ухудшает управляемость машины, увеличивает расход топлива, а в жару повышает риск перегрева покрышки”, - отмечает эксперт.Если же наоборот перекачать, шина станет слишком жесткой, из-за чего сильнее изнашивается центральная часть протектора. Это негативно сказывается на сцеплении с дорогой, а также может привести к серьезным повреждениям при наезде на неровности.Чтобы избежать этого, автоэксперт советует регулярно проверять давление шин манометром. Правильные значения для давления указаны на лючке бензобака или в проеме водительской двери.2. Перегруз автомобиляЕсли летом часто приходится ездить на дачу и сильно нагружать авто, это может ухудшить на ресурс шин. По словам специалиста, у каждой шины есть индекс нагрузки. Он обозначает максимально допустимый вес, который она может выдержать, и его нежелательно превышать.Шина под чрезмерной нагрузкой деформируется, перегревается, её каркас испытывает колоссальное напряжение. Это, как подчеркивает Погуляев, не только сокращает срок службы, но и влияет на безопасность – возрастает риск разрыва шины на скорости.3. Агрессивная манера ездыРезкие маневры, экстренные торможения, пробуксовка при старте – все это часто появляется именно в летний период, когда водители чувствуют себя на дорогах уверенно.“Но любые проявления экстремальных водительских навыков - это короткий путь к износу резины. Особенно опасны такие трюки в жару, когда на разину негативно влияет и нагретый асфальт”, - утверждает автоэксперт. Все маневры он советует выполнять плавно, готовясь к ним заранее.4. Неправильное хранениеНемаловажно и то, как шина хранится. Для хранения важно подготовить сухое темное место со средними значениями влажности и температуры. Если базовые условия нарушены, то резина трескается, сохнет и быстрее выходит из строя. Из-за воздействия окружающей среды резиновая смесь теряет свою эластичность, становится хрупкой. В итоге, даже если протектор выглядит неплохо, сама резина может быть уже "мертвой" и не обеспечивать должного сцепления.5. Пренебрежение балансировкой и геометриейНеотбалансированные колёса вызывают вибрации, которые не только разрушают подвеску автомобиля, но и приводят к "пятнистому" износу протектора – на нём появляются отдельные участки, стёртые сильнее других.То же самое с неправильной геометрией: если колёса расположены не под нужным углом к корпусу, это приведет к одностороннему износу шины.Эксперт напоминает: после любого ремонта подвески, замены рулевых наконечников или стоек, установки новых колес и шиномонтажа важно провести проверку развал-схождения и балансировку. Кроме того, данные процедуры проводятся раз в год или каждые 15-20 тысяч километров даже если не было никаких манипуляций с авто.6. Несвоевременная замена шинШины не по сезону – крайне неверный подход. Езда на зимних шинах в летнюю жару – это прямой путь к их быстрому износу. Зимняя резина мягче, она рассчитана на низкие температуры. На горячем асфальте она "плавится", становится "ватной" и машина теряет управляемость. Задерживаться на летних колесах в начале зимы также не стоит.“Если ездить на изношенной летней резине, с минимальным остатком протектора, то её сцепные свойства резко падают. Особенно обостряется проблема в дождь, что очень опасно”, - предупреждает специалист.7. Неправильная эксплуатацияЕсли шина предназначена для езды по городу и трассе, то есть исключительно по асфальту, то не стоит слишком злоупотребять бездорожьем. А грязевые шины для бездорожья не стоит ставить на городской седан бизнес-класса.“Нужно учитывать, по каким дорогам чаще всего будет ездить автомобиль и подбирать соответствующие по характеристикам покрышки. То есть стараться выбирать резину под конкретные условия эксплуатации”, - заключил Погуляев.

https://1prime.ru/20241205/shiny-853351403.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шины, автомобильные шины, общество , резина, авто