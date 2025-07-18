https://1prime.ru/20250718/roskachestvo--859670099.html
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива - 18.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:22+0300
2025-07-18T14:22+0300
2025-07-18T14:22+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%, проект будет представлен до конца текущего года, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года", - говорится в сообщении. Там также уточнили, что в будущем на базе стандарта возможна разработка соответствующего Федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие "Вино России". Отмечается, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива. "Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития", - добавили в Роскачестве.
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россия, бизнес, роскачество
РОССИЯ, Бизнес, Роскачество
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество разработает стандарт для признания российского происхождения пива
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%, проект будет представлен до конца текущего года, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года", - говорится в сообщении.
Там также уточнили, что в будущем на базе стандарта возможна разработка соответствующего Федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие "Вино России".
Отмечается, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива.
"Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития", - добавили в Роскачестве.
Россия нарастила экспорт безалкогольного пива в Белоруссию