https://1prime.ru/20250718/roskachestvo--859670099.html

Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива

Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива - 18.07.2025, ПРАЙМ

Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:22+0300

2025-07-18T14:22+0300

2025-07-18T14:22+0300

россия

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роскачество

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%, проект будет представлен до конца текущего года, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года", - говорится в сообщении. Там также уточнили, что в будущем на базе стандарта возможна разработка соответствующего Федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие "Вино России". Отмечается, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива. "Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития", - добавили в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, роскачество